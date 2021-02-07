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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un fırsat haftası

İHA

Trabzonspor'un fırsat haftası

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a zirveye bir adım daha yaklaşma fırsatı doğdu. Bordomavililer, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirecek.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra Süper Lig'de flaş bir çıkışa imza atarak zirveye adım adım giden Trabzonspor'a, 24. haftada Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 10 mağlup etmesiyle zirveye bir adım daha yaklaşma fırsatı doğdu. Bordomavili takım deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılması durumunda puanını 42 yapacak ve lider ile arasındaki puan farkını 6'ya indirerek şampiyonluk yarışında kendini iyice hissettirecek.

Galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor
Abdullah Avcı'nın gelişiyle Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, söz konusu süreçte 33 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı. Her hafta zirveye adım adım yaklaşan bordomavililer, camiada moralleri yükseltirken, zirve ile aynı puan aralığına sahip olma fırsatı yakaladı. Ligde Antalyaspor beraberliği sonrası üst üste oynadığı Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarını kazanarak, 4 maçta 12 puan elde eden Trabzonspor ligde zirve ile puan farkını bir maç eksikle 9'a indirdi. Bordomavililer deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında galibiyet serisini 5 maça çıkartarak 48 puanlı Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmeyi planlıyor.

Nwakaeme Yeni Malatyaspor'u boş geçmiyor
Trabzonspor'da bu sezon 5 gole imza atan Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'u boş geçmiyor. Bordomavililerin ileri uçtaki en önemli silahlarından biri olan Nijeryalı oyuncu Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği 5 maçın 3'ünde, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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