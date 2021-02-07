2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Kahramanmaraşspor: 1

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile Kahramanmaraşspor karşılaştı. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Mehmet Öcal xx, Levent Yeşilyurt xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Emre xx, Uğur Aslan Kuru xx, Onur Akdeniz xx, Yasin Palaz xx , Bahadır Erol xx, Samet Yalçın xx (Mücahit Can Akçay dk. 77 x), Caner Aktaş x (Oğuz Kocabal dk. 43 x), Eray Ataseven x (Özkan Yıldırım dk. 68 x), Burhan Eşer xx, Halil İbrahim Tuna x (Miraç Acer dk. 68 x), Batuhan Karadeniz

Kahramanmaraşspor: Murat xx, Mert xx (Ali Alperen dk. 90 ?), Osman Bodur xx, Hakan Demirci x (İsa Baltacı dk. 68 x), Orhan Evci xx, İsmet Kavuştu xx, Halil Uysal xx, Salim İyik x (Alican dk. 87 ?), Talha Mayhoş xx, Doğanay Kılıç xx, İbrahim Koca xx

Goller: Talha Mayhoş (dk. 57) (Kahramanmaraşspor), Yasin Palaz (dk. 81) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı kartlar: Mert, Osman Bodur, Halil Uysal, İbrahim Koca (Kahramanmaraşspor), Özkan Yıldırım (Hekimoğlu Trabzon FK)

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