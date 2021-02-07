Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Bordomavililer, Yeni Malatyaspor maçına yönelik yaptığı son çalışmanın ardından bugün özel uçuşla saat 16.45’te Trabzon’dan Malatya’ya giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

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