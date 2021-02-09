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Fedakâr öğretmenler pandemide de boş durmadı, okullarına yeni derslik kazandırdı

DHA

Fedakâr öğretmenler pandemide de boş durmadı, okullarına yeni derslik kazandırdı


Selçuk BAŞAROsman KARAGÖZ/TRABZON, (DHA)TRABZON´da mesleki ve teknik Anadolu lisesinde görevli öğretmen ve teknisyenler, pandemi sürecini fırsata çevirerek, kaynak yaptıkları çelik konstrüksiyonla okullarına 40 metrekarelik 2 katlı yeni derslik inşa etti. Fedakâr öğretmenler, kendi çabalarıyla parke de döşedikleri okullarındaki eksikleri hummalı çalışmayla tamamladı.
Kentte mesleki ve teknik Anadolu lisesinde metal teknolojisi öğretmenleri Feyzullah Aksoy ile Hasan Kırlak ve bazı görevli teknisyenler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecini fırsata çevirdi. Salgın döneminde uzaktan eğitim nedeniyle kapalı okullarındaki atölyeye yeni derslik kazandırmak isteyen öğretmenler, yaklaşık 2 ay önce kolları sıvayıp, çalışmalara başladı. Öğretmenlerin kendi imkânlarıyla yardım almadan hummalı çalışmalarıyla 70 metrekare alana, çelik konstrüksiyonları kaynak yaparak, 40 metrekare 2 katlı derslik, 10 metrekarelik soyunma ile malzeme odası inşa etti. Fedakâr öğretmenler, inşa ettikleri dersliğin duvar işçiliğinin yanı sıra, zeminine de ahşap parke döşeyip, boya yaparak öğrencileri için hazır hale getirmeyi başardı. Öğretmenler, okullarında çatlayan duvarları da sıvayla kapattı. Çalışmaların tamamlanmasının sevincini yaşayan öğretmenler, okulların açılıp, öğrencileriyle bulaşacağı günü bekliyor.
`OLDUKÇA GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATTILAR´
Okul müdürü Hakan Berber, öğretmen ve teknisyenlerin el ele vererek oldukça güzel çalışmalara imza attığını belirtti. Berber, "Metal teknolojisi öğretmen ve teknisyenleri, yapı inşaat alanı öğretmenleri ile el ele vererek, oldukça güzel çalışmalara imza attılar. Arkadaşlar, yaklaşık 2 ay boyunca bizzat kendi emekleriyle çalışarak derslik ve soyunma odaları yaptılar. Okulumuza yeni bir derslik kazandırdık. Teknisyenlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
`ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI OTURAMAZDIK´
Metal teknolojisi öğretmeni Feyzullah Aksoy, salgın sürecini fırsata çevirdiklerini söyleyerek, "Virüsün olumsuz seyri nedeniyle bakanlığımızın 13 Kasım 2020 tarihinde eğitimöğretim faaliyetlerinin 15 Şubat 2021´e kadar uzaktan eğitimle devam edeceğini açıklaması biz öğretmenleri olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte hem uzaktan eğitim yapmanın hem de öğrencilerimizden uzak kalmanın burukluğunu yaşadık. Elimiz kolumuz bağlı oturamazdık. Bu süreci fırsata çevirerek, atölyemizi öğrencilerimiz için işlevsel hale getirmeye ve fiziki olarak iyileştirmeye karar verdik. Bunun için kolları sıvayarak çelik konstrüksiyonundan sıva ve boyasına kadar tamamen kendi emeklerimizle atölye içerisinde bir sınıf, takım hane ve öğrencilerimiz için bir soyunma odası inşa ettik. Şimdi heyecanla yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi ve öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.   
`YAPIMINI DAHA ÖNCEDEN BİLMİYORDUK´
Çalışmalara eşlik eden metal teknolojisi öğretmeni Hasan Kırlak da, "Pandemi süreci başlayınca okulların kapanmasıyla birlikte öğretmen ve teknisyen arkadaşlarımızla atölyenin ihtiyacı olan bir bina yaptık. Bu binanın yapımı sırasında alçı tavan, alçıpan imalatı ve montajı ve laminant döşemesi gibi işleri yaptık. Bunların yapımını daha önceden bilmiyorduk" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Osman KARAGÖZ
2021-02-09 08:09:26

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