Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı



Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde çıkan yangında 3 büyükbaş, 5 küçükbaş ile 15 tavuk telef oldu, park halindeki 3 araç kullanılmaz hale geldi.

İlçenin Soğuksu Mahallesi´nde Dursun Akyasan´a ait alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Akyasan ve ailesi evi tahliye ederken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında; evin ahırındaki 3 büyükbaş, 5 küçükbaş ile 15 tavuk telef oldu, çevrede park halindeki 3 otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2021-02-09 10:01:52



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