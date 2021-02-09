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Haldizen Yaylası Trabzon'un kış turizm merkezi olmayı hedefliyor Trabzon’da ilk kez bu yıl düzenlenecek olan Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası 11-14 Şubat tarihleri arasında Çaykara ilçesi Haldizen Yaylası’nda gerçekleştirilecek Haldizen Yaylası dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e olan yakınlığını fırsata dönüştürmek istiyor

İHA

Haldizen Yaylası Trabzon'un kış turizm merkezi olmayı hedefliyor Trabzon’da ilk kez bu yıl düzenlenecek olan Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası 11-14 Şubat tarihleri arasında Çaykara ilçesi Haldizen Yaylası’nda gerçekleştirilecek Haldizen Yaylası dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e olan yakınlığını fırsata dönüştürmek istiyor

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde yer alan Haldizen Yaylası kış turizm merkezi olmayı hedefliyor. Trabzon’da 1114 Şubat tarihleri arasında ilk kez bu yıl düzenlenecek olan Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak olan Haldizen Yaylası misafirlerini bekliyor.
1900 rakımlı Çaykara ilçesi Haldizen (Demirkapı) Yaylası’nda 1114 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona öncesi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri bölgede bulunan tesislerde ve yarışmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

"Trabzon'da ilk kez yapılacak"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Ragıb Pirselimoğlu, şampiyona öncesinde ön bir inceleme yapmak için yaylaya çıktıklarını belirterek, "Bu bölgede ilk kez Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası yapılacak. Erkekler ve kızlar olmak üzere yaş gruplarında yarışmalar olacak. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılımlar var ve devam ediyor. 11 Şubat'ta kayıtlar alınacak. 12 Şubat'ta ise parkur belirleme yapılacak. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde ise yarışlar başlayacak" dedi.

"Şampiyona bölge turizmine de katkıda bulunacak"
Ragıp Pirselimoğlu, bu tür şampiyonaların bölge turizmine katkı sağlayacağını ifade ederek "Altyapı gerektirmeyen bir organizasyon. Özellikle bölgede turistik tesislerin de olması konaklama ve yemek ihtiyaçları açısından da işleri kolaylaştırıyor. Dağcılık Federasyonu ile birlikte bu organizasyonu destekliyoruz. Bu organizasyon sonrasında da yapacağımız tanıtımlarla bu bölgede alternatif turizm, doğa turizminin gelişmesi için dağ kayağının gelişmesi için tanıtım faaliyetlerinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"12 ay boyuncu yerli ve yabancı turistleri buraya çekmek istiyoruz"
Doğa tutkunlarının yeni gözdesi olmaya hazırlanan Haldizen Yaylası, bugünlerde karların eridiği turizm merkezi Uzungöl'e 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1015 cm'yi bulan kar kalınlığı ile kış aylarında, doğaseverlerin ve kış sporu yapmak isteyenlerin uğrak yerlerinde biri haline gelmeyi hedefleyen yayla tesisleşme anlamında da gelişiyor.
Yayladaki en büyük turistik tesis olan Kaya Life Resort Otel sahibi Reşat Kaya, turizmi çeşitlendirmek, sadece yaz aylarında değil kış aylarında da yöreye turist çekebilmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Kaya "Bulunduğumuz yer Soğanlı Dağları'nın zirvesine doğru eski adı Haldizen yeni adı ise Demirkapı yerleşim yeri. Aynı zamanda Yedigöller bölgesi de deniyor. Uzungöl Arap turistlerin ilgi odağı. Yedigöller'den dolayı bu bölgeye de Arap turistlerin ilgisi var. Yaz aylarında 12 ay bu bölgeye turist çekebiliyoruz. Sadece yaz aylarında değil 12 ay boyunca buraya yerli ve yabancı turist çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Buradaki kar yapısı kayak sporu için çok elverişli"
Haldizen Yaylası'nın kar yapısının kış sporları için çok uygun olduğunu belirten Kaya, "Bura da kış turizmini geliştirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda Dağcılık Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonrası bizi takvime aldılar ve 1114 Şubat tarihleri arasında burada şampiyona düzenleyeceğiz. Lokasyon olarak dağ kayağı ve kros olsun makinasız ve teleferiksiz sporlar için ideal bir bölge burası. Hatta burada yabancı ülkelerden gelen insanlar helikopterle buraya gelip kayak sporu heliski yapıyorlardı. Bununla ilgili bir üniversitemiz buradaki kar yapısının kayağa çok elverişli olduğunu, bundan dolayı bu bölgeye yatırım olması gerektiğini bize söylediler. Biz de burada bir tesis yaptık. Tesisimiz 12 ay açık. Konseptimizde güzel, bununla ilgili de olumlu tepkiler alıyoruz. Bu bölgede her türlü olanak var. Yollarımızda sürekli açık bir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.

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