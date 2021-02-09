Kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Tonya ilçesinde kayıp olarak aranan İbrahim Kurt´un (56) dere yatağında cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde dolaşmak için evden ayrılan İbrahim Kurt, geri dönmedi. Kurt´tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, İbrahim Kurt´un bulunması için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda, Kurt'un cansız bedeni evine 200 metre mesafedeki Kökren Deresi´nde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından 5 çocuk babası Kurt´un cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İbrahim Kurt'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU
2021-02-09 10:18:09
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