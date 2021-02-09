Abdullah Avcı'nın 90 günlük eseri! Avcı, bordo-mavililerin kasasına 35 Milyon TL'lik katkı sağladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişiyle birlikte duraklama dönemini geride bırakıp yükselişini sürdüren Trabzonspor, adım adım zirveye yerleşme hesapları yaparken, bordomavililer 90 günlük Avcı, döneminde ise kasasına 35 Milyon TL'ye yakın bir rakam soktu.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 20 mağlup eden Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde hem sportif hem de mali olarak yükselişini sürdürüyor. Ligin ilk 8. haftasında yaşanan tarihi çöküşün ardından, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle duraklama dönemini geride bırakan Karadeniz ekibi yükselişini sürdürüyor. 17 sırada 6 puanla emanet aldığı takımla çıktığı 15 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirveye çıkaran deneyimli teknik adam 48 puanla aynı puana sahip Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya indirdi. Takımın özgüveni yerini gelirken camiada ise moraller yükseldi.



90 günlük sportif ve mali başarı

Trabzonspor'da göreve başladığı ilk günlerde , 'Sabır değil zaman istiyorum' diyen Abdullah Avcı, zamanı da kullanmada Karadeniz ekibini 90 günlük görev süresinde zirveye taşıdı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordomavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam , Süper Kupa Şampiyonluğu ve Süper Lig'de alınan galibiyetlerle birlikte Karadeniz ekibine sportif katkının yanında ekonomik olarak da büyük bir katkı sağladı. Trabzonspor, Avcı'nın gelişinden sonra elde edilen sportif başarılarla kasasına 35 Milyon TL gibi bir rakam soktu.



24 günde 7 maç

Trabzonspor, Süper Lig ve Süper Kupa Finali olmak üzere 24 günde 7 maça çıktı. 6 Ocak'ta evinde oynadığı Göztepe maçını 10 kazanan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından 18. haftayı bay geçirdi. Bordomavililer, 16 Ocak'ta Antalyaspor ile deplasmanda 11 berabere kaldı, 19 Ocak'ta evinde Konyaspor'u 31 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda 23 Ocak'ta Gençlerbirliği, 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i ve 31 Ocak'ta ise yine ligde dış sahada Beşiktaş 21'lık skorlarla geçmeyi başardı. Yukatel Denizlispor'u 10'la geçen Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 20 mağlup etti.

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