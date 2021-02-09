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Trabzon'da yangın Sürmene ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef oldu

İHA

Trabzon'da yangın Sürmene ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef oldu

Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu mahallesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan da telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Soğuksu Mahallesi'nde Dursun Akyasan'a ait alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akyasan ailesi yangının hemen ardından evi boşaltırken, alevler kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, güçlükle kontrol altına alınırken, yangında evin ahırındaki 3 büyük ve 5 küçükbaş hayvan ile 15 tavuk telef olurken, evin önünde park halindeki 3 otomobil ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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