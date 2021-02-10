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Trabzonspor'dan son 10 yılın en iyi ikinci performansı

DHA

Trabzonspor'dan son 10 yılın en iyi ikinci performansı


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig´de 23´üncü hafta itibarıyla 51 puan topladığı 2010-11 sezonunda tarihinin en iyi performanslarından birine imza atan Trabzonspor, bu sezon geride kalan 23 maçlık bölümde topladığı 42 puanla, 2010-11´den sonra son 10 yılın en iyi ikinci grafiğini çiziyor.
Deplasmanda Yeni Malatyaspor´u 2-0 mağlup ederek ligde 4´üncü sıraya yükselen ve zirveyle puan farkını 6´ya indiren Trabzonspor, 23 maç sonunda topladığı 42 puanla son 10 sezonun en iyi ikinci performansını ortaya koydu. 51 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra söz konusu periyotta geçen sezon 48 puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon ise 23 maçta hanesine 42 puan yazdırdı.
EN KÖTÜSÜ 2015-16 SEZONU
Süper Lig´de bu sezon çıktığı 23 maçta 42 puan toplayarak söz konusu periyotta 2010-11´de sonra son 10 sezonun en iyi ikinci performansını sergileyen bordo-mavililer, 23´üncü maçlar sonunda en kötü istatistiğini ise 2015-16 sezonunda sergilemişti. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 23´üncü maçlar sonunda 2010-11´de 51 puan, 2011-12´de 39 puan, 2012-13´te 30 puan, 2013-14´te 34 puan, 2014-15´te 40 puan, 2015-16´da 27 puan, 2016-17´de 35 puan, 2017-18´de 36 puan, 2018-19´da 36 puan ve 2019-20 sezonunda ise 48 puan hanesine yazdırdı.
KALESİNİ DE GOLE KAPATTI
Trabzonspor, kalesini gole kapatma noktasında da bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Geride kalan 23 maçta kalesinde 24 gol gören bordo-mavililer, söz konusu periyotta 19 gol yediği 2010-11 sezonundan sonra geçen sezonla birlikte en iyi ikinci performansını sergiledi. Karadeniz ekibi, ligde oynanan 23´üncü maçlar sonunda kalesinde 2011-12´de 25 gol, 2012-13´te 27 gol, 2013-14´te 29 gol, 2014-15´te 36 gol, 2015-16´da 35 gol, 2016-17´de 22 gol, 2017-18´de 33 gol, 2018-19´da 33 gol ve 2019-20 sezonunda 24 gol görmüştü.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-10 10:58:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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