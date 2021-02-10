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Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktör Bayram Toysal ile sözleşme imzaladı

İHA

Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu ve Başkan Vekili Suat Hekimoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktör Bayram Toysal ile sözleşme imzalandı.

Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktör Bayram Toysal ile sözleşme imzaladı

Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu ve Başkan Vekili Suat Hekimoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktör Bayram Toysal ile sözleşme imzalandı.
Hekimoğlu Trabzon Tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan Başkan Celil Hekimoğlu, “Bu yıl şampiyonluk parolası ile çıktığımız bir sezonda bazı şanssızlıklar yaşadık. Maalesef ligde Manisa FK arayı puan olarak açmış durumda. Bizim açımızdan ligi ilk sırada bitirmemiz artık çok zor gibi. Biz tabii ki yarışı bırakmayacağız. PlayOff şansımız yüksek. Ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz. Ama hedefimiz ligi 2.sırada bitirip, PlayOff’ta şampiyon olup 1. Lig'e çıkma hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bizim kulübe yakışan da budur. Geçmiş dönemde bizimle çalışan teknik direktör istifa etti ve başka bir kulübe geçti. O defteri biz kapattık. Konuşmak istemiyoruz. Bayram hoca ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bayram hoca gibi çok deneyimli, kaliteli hem kişilik hem de başarılı bir arkadaşımızı kulübümüze kazandırıyoruz. İnşallah Bayram hocamla birlikte kupayı almak bize nasip olacak” dedi.

Suat Hekimoğlu: "Bu takım şampiyon olacak"
Başkan Vekili Suat Hekimoğlu da, yaptığı konuşmada, “Bayram hocam ve ekibine başarılar diliyorum. Vizyonu olan bir kardeşimiz. Ekibi pırıl pırıl. Kendisi de öyle. Biz de başarıya aç bir kulübüz. İnşallah PlayOff’tan çıkartarak bu takımı layık olduğu yere getireceğine ben inanıyoruz. Siz de inanın. Bu takım şampiyon olacak” şeklinde konuştu.

Toysal: "Beklentilerin farkındayız"
Teknik Direktör Bayram Toysal ise, “Öncelikle şahsım ve ekibim adına hepinize teşekkür ediyorum. Çok önemli bir camiaya geldik. Bunun bilincindeyiz. Beklentilerin farkındayız. Sayın başkanımızla görüşme esnasında fikirlerimizin uyuştuğunu gördük. Hedef anlamında bizi buraya çeken birçok noktada aynı doğrultuda birleştik. Bugün itibari ile de inşallah görevimize başlamış olacağız. Başkanımızın da söylediği gibi bu ligde hedefler bitmez. Manisa FK pozisyon olarak çok iyi durumda ama biz hedefimizi sonuna kadar kovalayacağız. Sonuçta futbol sahada oynanıyor. Biz kazandıkça rakibimizin de kaybetmesini bekleyeceğiz. Sezon sonuna kadar herkesin desteği ile futbolcu kardeşlerimizle birlikte, sahada yapılması gerekli olan, saha içi organizasyonları düzgün şekilde, sizin de dışarıda keyif alabileceği bir ortamın içerisinde kendimizi görüyoruz. Bu ailenin bir ferdi olmaktan ekibim adına gurur duyuyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Bayram Toysal’ın ekibinde ise şu isimler yer alıyor:
"Recep Asıl (Yardımcı antrenör), Nuri Ökten (Yardımcı antrenör), Oktay Çabuk (Fitnes ve Atletik Antrenörü), Şenol Karagöl (Kaleci antrenörü), Hüseyin Koç (Analiz)."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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