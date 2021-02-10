Trabzon'da gönüllü itfaiyecilik uygulaması başlatılacak Trabzon'da özellikle dağlık ve zor ulaşılabilen bölgelerdeki yangınlara zamanında müdahale etmek için gönüllü itfaiye hizmeti verebilecek kişiler tespit edilecek

Trabzon'da özellikle dağlık ve zor ulaşılabilen bölgelerdeki yangınlara zamanında müdahale etmek için gönüllü itfaiye hizmeti verebilecek kişilerin tespit edileceği belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı toplantılarının 3. oturumunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gündem maddeleri arasında yer alan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği ile ilgili Meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Zorluoğlu, “Bazı büyükşehirlerde örneği olan ama Trabzon’da ilk kez uygulamaya koyacağımız bir düzenleme. Trabzon gibi dağlık ve bazı bölgelerine uzun sürede ulaşılabilen bir coğrafyada, gönüllü itfaiye hizmeti verebilecek insanların tespit edilmesi, bu kişilerin eğitilmesi ve olabilecek yangınlarda maksimum düzeyde onlardan faydalanılması önemli bir konudur. Coğrafi şartlardan dolayı mesafe bazen bizim yangınlara müdahale süremizi uzatabilmektedir. Bu arada bilgili yerel insanların, itfaiye ekiplerimiz yetişinceye kadar olaya sağlıklı şekilde vaziyet edebilmesini sağlayacak bu yeni uygulamanın, çok yararlı olacağı kanaatindeyim” dedi. Meclis üyelerinin oylarına sunulan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği kabul edildi.

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