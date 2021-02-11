Süs tavuğu hobisi kazanca dönüştü



İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Tonya ilçesinde plastik doğrama işi yapan Ali Arslan (35), 10 yıl önce hobi olarak beslemeye başladığı süs tavukları ve yumurtalarını, Türkiye'nin çeşitli illeri ile farklı ülkelere satıyor. Çiftliğe dönüştürdüğü arazisinde beslediği 100'ü aşkın kanatlı hayvanı gözü gibi koruyan Arslan, "Süs tavuğu yetiştirerek çok para kazanmak mümkün" dedi.

İlçede, aynı zamanda plastik doğrama ustalığı yapan Ali Arslan, 10 yıl önce hobi amaçlı süs tavuğu yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği süs tavuklarının sayısını zamanla artırarak çiftlik kuran Arslan, gelen talep üzerine Türkiye'nin çeşitli illerine ve farklı ülkelere tavuk ve yumurta satışı yapınca girişimci oldu. Hobisini kazanca dönüştüren Arslan, süs tavuğu yetiştiriciliğinde yaptığı araştırmaları çiftçiliğinde uygulayarak, işinde profesyonelliğe adım attı. Hem tavukların hem de yumurtaların ilgi görmesi üzerine önce yurt içinde satış yapan Arslan, daha sonra gelen talep üzerine İran, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan'a da ürünlerini göndermeye başladı. İlçeye 3 kilometre mesafedeki 2 dönümlük çiftliğinde çalışmalarını sürdüren Arslan´ın kanatlı hayvanları, özellikle sosyal medya üzerinden meraklılarından da yoğun talep görüyor. Arslan'ın süs tavukları 500 ile 2 bin TL, yumurtaları ise 30 ila 80 TL arasında alıcı buluyor.

`YURT DIŞINA SATIŞ YAPIYORUM´

Ali Arslan, hobi olarak başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğini kazanca dönüştürdüğünü söyleyerek, "10 yıldır bu işi yapıyorum. Önce yumurta tavukçuluğu ile başladım sonra da süs tavuğu ve diğer kanatlı türlerine geçiş yaptım. Toplamda yüzün üzerinde kanatlı hayvanım var. Bunun yirmiden fazlası cins tavuktur. Satışlarımı anaç, yarka ve civciv olarak yapıyorum. Gönderileri bazen otobüs bazen de kargo ile gönderiyorum. Yurt dışında İran, Irak ve Azerbaycan´da daha fazla talep görüyorlar. Yurt içinde de belirli yerler var. İzmir ve Ege Bölgesi´nde daha fazla satış yapıyorum" dedi.

`ÇOK PARA KAZANMAK MÜMKÜN´

Süs tavuğu yetiştiriciliğiyle para kazanmanın mümkün olabileceğini belirten Arslan, "Dünya üzerinde pek çok tavuk cinsi olduğu ve ticari anlamda bazılarının etinden bazılarının ise yumurtasından faydalanılıyor. Ancak süs tavuğu yetiştirerek de çok para kazanmak mümkün. Kümeste birbirinden renkli cins tavuklar var. Bazıları normal tavuk boyutlarından daha büyük ve daha tüylü, bazıları ise cüce denebilecek boyutlarda. Ancak hepsi birbirinden kıymetli. Kümes hayvancılığı yapmak isteyenler, bu işi hangi amaçla yaparlarsa yapsınlar dikkat etmeleri gereken konu; ortamın ısı ve aydınlık seviyelerini dengede tutmalarıdır. Yoksa tavukların hastalanması kaçınılmazdır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU

2021-02-11 08:37:49



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