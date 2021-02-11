Artvinli çiftçilere Özel İmperial Hastanesi'nde indirimli tedavi imkanı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sağlık kurumlarından biri olan ve Trabzon'daki merkezinde tüm bölge ve Gürcistan'dan gelen hastalara da hizmet veren Özel İmperial Hastanesi ile Artvin Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu arasında bir indirim protokolü imzalandı.

Artvin Ziraat Odaları üyelerinin ayakta ve yatarak tedavilerde belirlenen oranlarda indirimlerden yararlanmalarını sağlayan protokolün imza törenine Artvin Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Tolga İskenderoğlu ve kurul üyeleri ile Özel İmperial Hastanesi'nden Kurumsal Pazarlama Birim Sorumlusu Faruk Bayraktar ve Kurumsal Pazarlama yetkilisi Elanur Kader Kibar katıldı.

İmza töreninde konuşan Artvin Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Tolga İskenderoğlu, "Artvin Ziraat Odaları üyelerinin, kendilerinin ve birinci derecede yakınlarının yaşadıkları sağlık sorunlarında yatarak ve ayaktan tedavilerinde belirlenen oranlarda indirim yapılacak. Yapılan protokol ile üyelerimiz ve birinci derece yakınları, Özel İmperial Hastanesi’nden alacakları ayaktan tedavi hizmetlerinde yüzde 15, yatarak tedavi hizmetlerinde yüzde 10 indirimden faydalanabilecekler’ diye konuştu.

Özel İmperial Hastanesi Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Faruk Bayraktar da yaptığı açıklamada “Artvin Ziraat Odaları üyelerine ve birinci derece yakınlarına hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Yapılan anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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