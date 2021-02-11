Trabzon'da Covid-19 vakalarında tekrar artış yaşanıyor Trabzon Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta: “Aralık ayı başındaki pik rakamımızdan sonraki süreçte belli bir seviyeye kadar düşmüştük ancak şimdi geldiğimiz tabloda tekrar yukarıya doğru bir hareketlenmemiz var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da Covid-19 vakalarında tekrar artış yaşanıyor Trabzon Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta: “Aralık ayı başındaki pik rakamımızdan sonraki süreçte belli bir seviyeye kadar düşmüştük ancak şimdi geldiğimiz tabloda tekrar yukarıya doğru bir hareketlenmemiz var”

İHA

Trabzon'da Covid-19 vakalarında tekrar artış yaşanıyor Trabzon Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta: “Aralık ayı başındaki pik rakamımızdan sonraki süreçte belli bir seviyeye kadar düşmüştük ancak şimdi geldiğimiz tabloda tekrar yukarıya doğru bir hareketlenmemiz var”

Trabzon’da son günlerde Covid19 vakaları yükselişe geçti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, geçen yıl Aralık ayı başında Trabzon'un pik rakamlarına ulaştığını ancak alınan tedbirler ile bu rakamların düşüşü geçtiğini ancak gelinen son noktada ise tabloda tekrar yukarı doğru bir hareketlenme yaşandığını söyledi.
Trabzon Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Covid19 ikinci doz aşısını Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi'nde yaptırdı. Usta, aşıyla birlikte enerjik şekilde faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade ederek “İnşallah antikorlarımız oluşacak ve kendimizin korunmasıyla birlikte halkımızın sağlığı için daha enerjik bir şekilde faaliyetimizi inşallah devam ettireceğiz” dedi.

"Pik rakamlarına doğru yükseliş var, 3. dalga olarak yorumlanabilir"
Usta, Trabzon’da son günlerde Covid19 vakalarında geçen yılın Aralık ayında görülen rakamlara doğru bir hareketlenme yaşandığına dikkat çekerek "Aralık ayı başında pik rakamımız olmuştu. Oldukça yüksek bir rakama gelmiştik. Trabzon için çok yüksek rakamlardı. Sonraki süreçte belli bir seviyeye kadar düşmüştük. Ancak şimdi geldiğimiz tabloda tekrar yukarıya doğru bir hareketlenmemiz var. Bu hareketlenme üçüncü bir dalga şeklinde yorumlanabilir belki. Onu da Bilim Kurulu'nun görüşleri düşünceleri ve çalışmaları sonucunda öğrenmiş olacağız. Ancak biz üçüncü dalga varmış gibi faaliyetimizi tekrar yoğun bir şekilde başlattık. Bazı ilçelerimizde bazı mahallelerimizde, bazı binalarımızda karantina tedbirlerini sıkı sıkıya uygulamaya devam ediyoruz. Sağlıkçıları sistemde diri bir şekilde tutmaya da gayret ediyoruz çünkü onlarla bu işi başarabileceğiz. Dolayısıyla mücadelemiz var gücüyle devam ediyor” diye konuştu.

“Hasta sayısı daha fazla olma ihtimali var”
İleride hasta sayısı daha fazla olma ihtimali olduğunu kaydeden Dr. Usta, “Bizimle birlikte vatandaşımızın da işi daha sıkı daha ciddi tutması gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen uyması gerekiyor. Önemli bir süreç. İnşallah aşılarla birlikte aşıların etkinliğinin başlamasıyla birlikte süreç lehimize sonuçlanmış olacak. O süre içerisinde sıkıntı yaşamamak için herkesin kurallara harfiyen riayet etmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

"Ciddi şekilde karantina tedbirimiz var"
Ciddi karantina tedbirleri aldıklarını ifade eden Dr. Usta, bazı yerlerde karantina sürecinin sürdüğünü hatırlatarak, “Ciddi şekilde karantina tedbirimiz var. Bundan daha önemlisi biz zaten bütün pozitif olan evlere gittiğimizde o evlere afişler yapıştırıyoruz ‘bu evde Covid vakası vardır ziyaret yasaktır’ diye. Aslında bir nebze o bir karantina zaten. Dolayısıyla bundan yola çıkarsak bütün vakalarımızın olduğu yerlerde karantina tedbirimiz zaten var. Ancak bir kısım yerlerde de apartmanda, sitede, mahallede karantinaları uygulayabiliyoruz. Çaykara’da, Akçaabat’ta, Yomra’da, Araklı’da, Ortahisar’da hareketin fazla olduğunu gördüğümüz yerlerde karantinayı biraz daha genişletiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Mutasyonlu virüs yayılması çok fazla oluyor"
Türkiye’nin farklı illerinde görülen mutasyonlu virüs ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Usta, “Mutasyon bizim ilde var mı veya yok söyleme durumu sayın Bakanımıza ait. Onu ilan edip etmeyeceğini ondan beklememiz gerekiyor. Biz var veya yok hareket şeklimizi değiştirmiyoruz. Yapmamız gereken şeyler aynı. Mutasyon olsa da bunun yayılması çok fazla oluyor. Yayılması için gerekli olan koşul, insanların hareketi teması, maskesiz bulunmaları. Zaten insanlar bunlara dikkat ederse mutasyon olsun olmasın çok bir şey değişmiyor” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvinli çiftçilere Özel İmperial Hastanesi'nde indirimli tedavi imkanı
YEREL HABERLER Artvinli çiftçilere Özel İmperial Hastanesi'nde ...
`Mutant virüs´te, 'aşı kaçağı' riski
YEREL HABERLER `Mutant virüs´te, 'aşı kaçağı' riski
Süs tavuğu hobisi kazanca dönüştü
YEREL HABERLER Süs tavuğu hobisi kazanca dönüştü
Trabzon'da gönüllü itfaiyecilik uygulaması başlatılacak Trabzon'da özellikle dağlık ve zor ulaşılabilen bölgelerdeki yangınlara zamanında müdahale etmek için gönüllü itfaiye hizmeti verebilecek kişiler tespit edilecek
YEREL HABERLER Trabzon'da gönüllü itfaiyecilik uygulaması ...
Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktör Bayram Toysal ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktör Bayram Toysal ile ...
Başkan Zorluoğlu'ndan Sürmene'ye "Geçmiş olsun" ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu'ndan Sürmene'ye "Geçmiş olsun" ...
Bir evladın 8 yıldır babası için sürdürdüğü hak mücadelesi Gizem Uzun, taş ocağında çalışırken hayatını kaybeden babasının ölümü ile ilgili olayın aydınlatılması için 8 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Bir evladın 8 yıldır babası için sürdürdüğü hak ...
Trabzonspor Abdullah Avcı ile çok atıyor az yiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Abdullah Avcı ile çok atıyor az yiyor
Trabzonspor'dan son 10 yılın en iyi ikinci performansı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan son 10 yılın en iyi ikinci ...
Üreticilere don tehlikesine karşı tarım sigortası uyarısı
YEREL HABERLER Üreticilere don tehlikesine karşı tarım sigortası ...
Kışın tomurcuk veren fındıkta 'zirai don´ tehlikesi
YEREL HABERLER Kışın tomurcuk veren fındıkta 'zirai don´ tehlikesi
Prof. Dr. Özlü: Hastalık alışık olduğumuz seyirde sürmüyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Hastalık alışık olduğumuz seyirde ...
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına ara ...
Trabzon'da yangın Sürmene ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da yangın Sürmene ilçesinde 2 katlı bir evde ...
Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor Hamsi avcılığı kısıtlamalarla devam ediyor Trabzon’da tezgâhlarda hamsi pek görülmezken balıkçılar artık hamsiden umudunu kesmiş durumda
YEREL HABERLER Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu ...
Abdullah Avcı'nın 90 günlük eseri! Avcı, bordo-mavililerin kasasına 35 Milyon TL'lik katkı sağladı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'nın 90 günlük eseri! Avcı, ...
Trabzonspor, seriler eşliğinde zirveye yürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, seriler eşliğinde zirveye yürüyor
Kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Haldizen Yaylası Trabzon'un kış turizm merkezi olmayı hedefliyor Trabzon’da ilk kez bu yıl düzenlenecek olan Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası 11-14 Şubat tarihleri arasında Çaykara ilçesi Haldizen Yaylası’nda gerçekleştirilecek Haldizen Yaylası dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e olan yakınlığını fırsata dönüştürmek istiyor
YEREL HABERLER Haldizen Yaylası Trabzon'un kış turizm merkezi olmayı ...
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
YEREL HABERLER Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası
Karaciğer ve meme kanserlerine karşı `arı zehri´
YEREL HABERLER Karaciğer ve meme kanserlerine karşı `arı zehri´
'Mutant virüs´ Trabzon'da da görüldü; daha hızlı bulaşıyor
YEREL HABERLER 'Mutant virüs´ Trabzon'da da görüldü; daha hızlı ...
Fedakâr öğretmenler pandemide de boş durmadı, okullarına yeni derslik kazandırdı
YEREL HABERLER Fedakâr öğretmenler pandemide de boş durmadı, ...