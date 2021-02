Trabzonsporlu Bakasetas: Kupalar kazanmak ve başarılar elde etmek istiyoruz

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, büyük takımların ve oyuncularının hedefinin kupalar ve başarılar kazanmak olduğunu belirterek, "Trabzonspor gibi bir takımın oyuncusuysanız ve bu takım için oynuyorsanız, zaten sizin de başka hedefiniz olamaz. Biz de sadece kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 25´inci haftasında cumartesi sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda, orta saha oyuncusu Bakasetas, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ara transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve bordo-mavili forma ile çıktığı 3 maçta 2 gol kaydeden Yunan futbolcu, Trabzonspor´da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ara transfer döneminde başka bir takımla da anlaşmaya yakın olduğunu kaydeden Bakasetas, "Ama hayatta hep şuna inandım. Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Ve her şey bir nedene bağlı olarak gelişir. Şu an Trabzonspor´dayım ve burada olduğum için çok mutluyum. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bütün takım arkadaşlarımız, bütün çalışanlar bana çok sıcak davrandılar. Ve çok sıcak bir karşılama yaşadım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim burada oluş sebebim; futbolumu oynamak, futbolumla takıma yardımcı olabilmek ve Trabzonspor´u hakettiği ait olduğu yere tekrar ulaştırabilmek. Şu an tüm dünyada bir pandemi süreci var. Bu salgın sürecinde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması beni de saha içerisinde onu geri ödemeye ve bunun karşılığını vermeye itiyor. Bende saha içinde bunu yapmaya çalışıyorum. Hem şutlarımla hem de saha içerisinde takıma yapacağım yardımlarımla takımın kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Son yıllarda futbola baktığınız zaman çok değişen bir oyun olduğunu görüyorsunuz. Artık oyunculardan beklenen sadece gol değil aynı zamanda savunmada da takıma yardımcı olabilmeleri. Bende bazı zamanlarda hücumda, bazı zamanlarda takıma yardımcı olarak modern futbolun gereklerine yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

"TRABZONSPOR GİBİ BİR TAKIMDA OYNAYABİLMEK İHTİYACIM OLAN ŞEYDİ"

Trabzonspor yönetiminin kendisini istediğini hissettirdiğini ve bunun transfer sürecinde etkili olduğunu kaydeden Bakasetas, bu konuda şunları ifade etti:

"Başkanımız ilk transfer dönemlerinde beni gerçekten ne kadar istediğini belli etmişti ve bunu gerçekten çok gösterdi. Futbolcu olarak da istenildiğiniz, güvenildiğiniz ve gerçekten orada olmanızı isteyen insanların bulunduğu yere gitmek istersiniz. Bana da bunu açıkçası çok net olarak gösterdiler. Buraya geliş sebeplerimden bir tanesi de bu. Çünkü önemli hissetmeniz gerekir. Benimde onlara verdiğim söz var. O sözleri tutmaya ve her maçta daha da iyi olmaya çalışıyorum. Transfer sezonundan beri Trabzonspor gibi bir takımda oynayabilmek ve bu şansı elde edebilmek ihtiyacım olan bir şeydi. Trabzonspor´da bana bu şansı verdi. Elimden geldiği şekilde bu şansı değerlendirmeye çalışıyorum. Zaten daha öncede adaptasyon sürecim çok kolay oldu. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Takıma da yardımcı olma sözüm vardı. Zaten takım arkadaşlarım da ilk günden itibaren sanki hep buradaymışım gibi hissettirdiler. Adaptasyon sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan her maçı oynamaya ve her maçı kazanmaya konsantre olmuş bir futbolcuyum. Adaptasyon sürecim çok kolay oldu denebilir."

"TÜRKİYE´NİN ÇOK BAŞARILI OLACAĞINDAN EMİNİM"

Türkiye A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası´nda başarılı olacağını düşündüğünü ifade eden Bakasetas, şöyle devam etti:

"Yunanistan´da da birçok yunan oyuncunun Avrupa´nın önemli liglerine gittiğini görüyorsunuz. Bu takımlarında ve kendi ülkelerinde de dahil olmak üzere şampiyonlar liginde ve Avrupa´da oynama fırsatı olduklarını görüyorsunuz. Türk oyuncuların son yıllarda Avrupa´nın önemli takımlarına gittiklerini ve geleceğe yönelik olumlu adımlar attıklarını görüyorsunuz. Ben u iyiye doğru gitmenin devam edeceğini umuyorum. Çünkü bu sayede takımların oyuncuları gidebilirse Avrupa´da ve başka takımlarda oynama fırsatı bulabilirlerse ve tecrübe edinebilirse geleceğe yönelik kupalar kazanabileceklerini ve çok başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Bu Avrupa şampiyonasında Yunanistan´ın yer alamayacağını düşünürsek eğer Türkiye´nin alacağını biliyoruz. Çok önemli ve çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz Türkiye´nin. Türkiye´nin çok başarılı olacağını umuyorum ve çok önemli başarılar kazanacağından eminim."

"KUPALAR KAZANMAK VE BAŞARI ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin kupalar kazanmak ve başarılar elde etmek olduğunu söyleyen Bakasetas, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük takımlar ve büyük takımların oyuncularının zaten tek hedefi, kupalar, büyük başarılar kazanmaktır. Trabzonspor gibi bir takımın oyuncusuysanız ve bu takım için oynuyorsanız, zaten sizin de başka hedefiniz olamaz. Biz de sadece kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz."

"TRABZONSPOR ALTYAPISI BÖYLE DEVAM EDERSE AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNE ÖNEMLİ GENÇ OYUNCULAR SATABİLİR"

Bordo-mavili takımdaki genç futbolcularla ilgili gelen soruya Bakasetas, şu yanıtı verdi:

"Trabzonspor´un altyapısının ne kadar başarılı bir altyapı olduğunu Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür örneklerinden anlayabiliriz. Bu arkadaşlarımıza ek olarak da çok yetenekli ileride önemli başarılar kazanacak genç arkadaşlar olduğunu söylemem gerekir. Aslında Asteras Tripolis´te oynarken ben de herkesin yapabileceği o hataları yapmıştım. Genç arkadaşlarımıza ve gelecekte futbola devam etmek isteyen bu arkadaşlarımıza benim önerilerim şunlar olabilir; Sıkı çalışmalılar, zor zamanlarda sabırlı olmalılar. Kolay değil futbola devam etmek. Futbolda hiç bir zaman pes edemezsiniz. En iyi olduğunuz anın ertesi kötü bir an yaşayabilirsiniz. Bunun tam tersi de meydana gelebilir. Bende çok zorluklardan geçtim. Ama çok iyi anlarda yaşadım. Bu arkadaşlarımızın, hepsinin doğru ve iyi bir yolda olduklarını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor alt yapısı bu şekilde devam ederse eğer, önümüzdeki yıllarda da Avrupa´nın önemli kulüplerine, çok önemli genç yeteneklerini satabileceğini ve gelir elde edeceğini düşünüyorum."

"İKİ AYAĞIMI KULLANABİLMEYİ ÖNEMLİ BİR SİLAH OLARAK GÖRÜYORUM"

İki ayağını kullanabilmesini önemli bir silah olarak gördüğü kaydeden Bakasetas, şunları dedi:

"Gençken iki ayağımı kullanarak şut çekmeye başlamıştım. Bunun üzerine çalışmalar yürüttüm. Bunu önemli silah olarak görüyorum. Savunma oyuncuları sizi marke ederken, nerede duracaklarını, ya da hangi ayağınızı marke etmeleri konusunda sıkıntıya düşebiliyorlar. Bunu da önemli bir silah olarak kullanmaya çalışıyorum. Gollerle ilgili olarak bunları antrenmanda devam ettireceğim kesinlikle. Bunun üzerine çalışmaya, daha ileriye gitmeye, daha iyi olmaya çalışacağım."

"YUNANİSTAN VE TÜRKİYE´NİN ÇOK BENZER YANLARI VAR"

Yunanistan ile Türkiye´nin çok benzer yanlarının olduğunu belirten Bakasetas, "Kültürle ilgili olarak iki ülkenin çok benzer yanları var. Özellikle yemek konusunda. Buraya geldiğim ilk andan itibaren yemekler alışık olduğum tarzda. Benim bildiğim, hep yediğim yemekler. Çok fazla değişim olmadı. Buradaki hayatımla ilgili olarak çok mutluyum. Burada hayatın tadını çıkarmaya ve o mutluluğu sürdürmeye çalışıyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"TRABZONSPOR´A GEÇEN SEZON GOL ATMASAM BELKİ BUGÜN BURADA OLAMAZDIM"

Geldiği ilk andan itibaren herkesin kendisine geçen sezon Alanyaspor forması ile Trabzonspor´a attığı golü sorduğunu kaydeden Bakasetas, "Herkesin ilk sorusu `neden o golü bize attın, bizi öldürdün´ dediler. Ama oynadığınız takıma, formaya ait olmaya ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Daha önce de verdiğim röportajda benzer şeyi söylemiştim. Eğer belki o golü atmasaydım, bugün buraya gelmeyecektim, burada olamayacaktım. Dolayasıyla ben bunun hayatın belli bir karması, belli bir düzeni içinde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakasetas'ın açıklamaları

Futbolcudan detaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR

2021-02-11 12:27:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.