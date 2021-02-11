Trabzon İl Sağlık Müdürü: Vakalar yüksek seviyelerde, endişe duyuyoruz



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentteki koronavirüs vakalarında beklentinin üstünde bir artış yaşandığına dikkat çekerek, "Vaka sayılarımız, daha önceki ikinci dalgaya başlayış seviyemizden daha yüksek seviyelerde. Bizi asıl ürküten, tedirgin eden taraf bu. Daha fazla artmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Çin'den getirilen CoronaVac aşısının ikinci dozu tüm Türkiye´de sağlık çalışanlarına bugün uygulanmaya başlandı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da ikinci doz aşısını Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Aile Sağlık Merkezi´nde oldu.

'VAKALAR BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA ARTIŞ TRENDİNDE'

Trabzon´da Covid-19 vaka sayılarında önemli bir artış yaşandığını söyleyen Dr. Usta, "Vaka sürecini yönetirken dip yapmayı beklerken vakalar belirli bir aşamadan sonra tekrar yukarıya doğru hareketlenmeye başladı. Bu hepimiz için önemli ve sıkıntılı bir seviye. Vakaların artış hızını durdurabilmek için aşılar, karantina tedbirleri, kurallara uyma yönünde hareketimizi sıkı sıkıya devam ettiriyoruz ama vakalarımız Trabzon´da beklediğimizden fazla artış trendinde. Vaka sayılarımız, daha önceki ikinci dalgaya başlayış seviyemizden daha yüksek seviyelerde başladı. Bizi asıl ürküten, tedirgin eden tarafı bu. Bunların daha aşağılarda olsa ve daha yavaş başlayarak devam edebilseydi belki daha rahat olabilirdik ama şu anki rakamlara göre önümüze daha farklı ve fazla vakaların geleceğini düşünüyoruz. O tedirginlikle daha sıkı tutmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

'KARANTİNA KARARLARI ALMAYA BAŞLADIK'

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla yayılma gücünün de arttığını belirten Usta, "Bunu ortadan kaldırabilmek için daha farklı tedbirler almak gerekebiliyor. Bakanımızın dün akşam yaptığı açıklamada illerin kendi özelinde kararlar alabilmesinin yolu açılıyor. Bir ilde mutasyonlu virüs varsa ve yayılma hızı fazlaysa kendi içinde kararlarını alarak farklı karantina tedbirleri uygulayabilecek. Şu anki yaptığımız uygulamada ise özellikle bazı ilçelerimizde yoğun şekilde karantina kararları almaya başladık. Hareket gördüğümüz yerde farkındalık oluşturmak, hareketi kısıtlamak adına karantina tedbirlerini sıkı sıkıya uyguluyoruz" dedi.

'AŞILAMA ORANIMIZ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Trabzon´da yapılan aşı çalışmaları hakkında konuşan Usta, "Birinci doz aşılama ve vatandaşın aşılanmasıyla birlikte aşılama oranımız yüzde 50´nin üzerine çıktı. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin aşılama yaptık. Hedef kitlemiz şu ana kadar 64 bin civarıydı. Bu anlamda iyi bir oran yakaladığımızı düşünüyoruz. Bu oran sağlıkçılarda daha yüksek oranda. İkinci dozla birlikte sağlıkçıların aşılaması da bitmiş olacak. Bugün itibariyle 65 yaş üzerine aşılama başladı. Sayıları daha yukarı çekerek inşallah toplum bağışıklığını oluşturmayı yakalayacağız" ifadelerini kullandı. DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-02-11 12:47:14



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