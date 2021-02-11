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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Ekim: “Akçaabat projelerin hayat bulduğu şehir olacak”

İHA

Belediye Başkanı Ekim: “Akçaabat projelerin hayat bulduğu şehir olacak”

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe ile ilgili projeleri ve yatırımları takip etmek için Ankara’ya gitti.
Trabzon’un Akçaabat ilçesi ile ilgili yatırımların takibi için başkente çıkarma yapan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon Milletvekilleri’ni ziyaret etti. Başkan Ekim, milletvekilleri ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ve Gençlik Spor Bakanlığı’nı ziyaret etti.
Başkan Ekim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerin ardından Akçaabat’a yeni müjdelerle döndü. Başkan Ekim projelerin başlaması için kısa sürede düğmeye basılacağını söyledi.
Ankara’da gitmiş oldukları bütün kurumlarda en iyi şekilde karşılandıklarını ve görüşülen konular hakkında destek sözü aldıklarını ifade eden Başkan Ekim, “Çağdaş belediyecilik anlayışı ile planlı kentleşmeyi sağlamak ve Akçaabatımızı marka bir şehirlerden biri haline getirmek için üretmiş olduğumuz projelerden biri olan İlçemiz Ak Camii önündeki Fatih Parkı yenileme projesini, Trabzon Milletvekillerimiz Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile birlikte İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sunduk. Akçaabat’ın çarşı bölgesine bu tarz nitelikli alanların kazandırılmasının şehre değer katacağını ifade eden Bakanımız, Fatih Parkı Dönüşüm Projesinde bizlere destek vereceğini ifade etti” dedi.

“Akçaabat spor şehri olacak”
Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile Akçaabat’taki spor yatırımlarını görüştüklerini dile getiren Başkan Ekim, “Akçaabat’a Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu yapılması noktasında protokol hazırlıklarına başlandı. Seçimde vaat ettiğimiz Spor Kompleksini şehrimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Protokol hazırlıkları tamamlanıp imzalar atıldıktan sonra içerisinde Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu olan Akçaabat Spor Kompleksi, Belediyemiz tarafından ihale edilerek tesis Akçaabatımıza kazandırılmış olacak” şeklinde konuştu.

“Güney Çevre yolu hız kazanıyor”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Akçaabat’ta ulaşım konusunda görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Ekim, “Akçaabat’ın önemli sorunlardan biri olan ulaşım konusundaki aksaklıkları masaya yatırdık. Yaz mevsiminde Akçaabat’ın trafik yoğunluğunun iki üç kat arttığını ve önümüzdeki yaz sezonuna ulaşım konusunda rahatlayarak girmek istediğimizi bildirdik. Öncelikle Pulathane Bulvarının hızlıca tamamlanması noktasında istişarelerde bulunduk. Akçaabat için, uzun vadede olmazsa olmazımız, Güney Çevre Yolunun Akçaabat geçişinin yapılmasının gerekli olduğunu tekrar dile getirdik. Sayın Bakanımız bahsedilen projelerin gündemlerinde olduğunu, Güney Çevre Yolunun inşaatının başlanması için proje hazırlıklarını hızlandırdıklarını söyleyerek Pulathane Bulvarı inşaatının tamamlanması için yetkililere talimat verdi” diye konuştu.
Ulaşımdan altyapıya, turizmden spora kadar her alanda Ankara’dan ciddi destekler almayı başardıklarını ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Hem devam eden projelerin hızlandırılması hem de yeni projelere destek için yine Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduk. Ziyaretlerde İlçemizde yapımına başlanan projeleri ve yapılması planlanan projeleri ele aldık. Projelerimize ilgili bakanlıklarımızdan destek sözü alarak Akçaabat’a müjdelerle döndük. Akçaabat, projelerin hayat bulduğu şehir olacak” ifadelerini kullandı.

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