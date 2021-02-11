Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra salonda çalışan Uğurcan Çakır katılmadı. Bordomavililer antrenmanda koşunun ardından ayak tenisi oynarken, yapılan çift kale maçın ardından çalışma son buldu.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.

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