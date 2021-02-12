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3 bin kilometre uzaktan eğitim için geldiler, Trabzon için seferber oldular Afganistan'dan Türkiye’ye üniversite eğitimi için gelen gençler, üniversiteler pandemi sürecinde kapalı olunca Trabzon için 1,5 milyon tıbbi maske üreterek ücretsiz dağıtımını yaptılar Pakistanlı gençler de Afgan arkadaşlarına destek olarak çalışmalara katılıyor

İHA

3 bin kilometre uzaktan eğitim için geldiler, Trabzon için seferber oldular Afganistan'dan Türkiye’ye üniversite eğitimi için gelen gençler, üniversiteler pandemi sürecinde kapalı olunca Trabzon için 1,5 milyon tıbbi maske üreterek ücretsiz dağıtımını yaptılar Pakistanlı gençler de Afgan arkadaşlarına destek olarak çalışmalara katılıyor

Türkiye'ye yaklaşık 3 bin km uzaklıktaki Afganistan'dan üniversite eğitimi için Trabzon'a gelen Afgan gençler, üniversiteler pandemi sürecinde kapalı olunca boş durmak yerine Trabzon için 1,5 milyon tıbbi maske üreterek ücretsiz dağıtımını yaptılar.
Trabzon’da faaliyet gösteren Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Covid 19 pandemisinin başladığı günden bugüne tıbbi maske ve zeytinyağı sabunu üretimi gerçekleştiriliyor. Bu üretimi de üniversite eğitimi için Afganistan'dan Trabzon'a gelen Afgan gençler üstleniyor. Üniversitelerin pandemi sürecinde kapalı olması nedeniyle boş durmak istemeyen gönüllü Afgan gençler, dernek atölyesinde Ortahisar Halk Eğitim Merkezi’nin işbirliğinde tıbbı maske üreterek Trabzon'un büyük oranda maske ihtiyacını karşılıyor. Üretilen tıbbi maskeler yine aynı gençler tarafından ücretsiz dağıtılıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, maske üretimine ara vermeden sürdürdüklerini söyledi. Maske üretimine üniversiteli öğrencilerin destek verdiğini kaydeden Gül, “Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği olarak 20202021 yılında maske üretiminin yanı sıra hijyenle ilgili çalışmalarımızı Korona virüsü döneminde devam ettiriyoruz. Şu ana kadar Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği Ankara ofisi tarafından gönderilen ilk etapta 600 adet hijyen kitinin 150 tanesini Türk vatandaşlarına geri kalanını buradaki mülteci kardeşlerimize dağıtımını sağladık. Bu dağıtımları yaparken ilk etapta öğrenci kardeşlerimiz önemli rol aldılar. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi’nde okuyan öğrenci kardeşlerimiz aktif olarak bu çalışmada rol aldılar ve Kovid19’a yakalanan vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ederek kumanya paketleri getirdiler. Yaklaşık 2 bin kadar temizlik malzemesini ev ev gezerek dağıttılar. Şu anda da battaniye, yatak, yorgan yardımını ilgili kişilere ulaştırmaya çalışıyorlar” dedi.

"1,5 milyon maske üretildi"
Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan çalışmayla şu ana kadar 1,5 milyon maske üretimi yapıldığını belirten Gül, “Maske üretimine devam ediliyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 6 bin 500 adet sabun üretildi ve ilgili kişilere iletildi. Üniversitelerimizde okuyan Afganistan’dan gelen öğrenci kardeşlerimizin desteği olmamış olsaydı bunları yapamazdık. Öğrenci kardeşlerimize verdikleri katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlerde bulunmaları bizi çok memnun ediyor. Elimizden geldiği kadarıyla tüm çalışmalarda yüzde 30’un üzerinde Türk vatandaşlarına nasıl yardımcı olabiliriz; geri kalan kısmını da Iraklı, Suriyeli, İranlı, Afganistanlı ve diğer ülkelerden gelen göçmenlere nasıl yardım ederiz diye gayret gösteriyoruz. Diğer STK’larla birlikte elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Iraklı, Suriyeli, Pakistanlı, Yemenli çok farklı ülkelerden gelen göçmen kardeşlerimiz bize geliyor biz de onlara destek oluyoruz. Daha çok danışmanlık, yönlendirme birebir tercümanlık talepleri alıyoruz” diye konuştu.
Pakistan’dan gelerek KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde okuyan M. Nabi Yusufi de “Pakistan’dan buraya üniversite okumaya geldim. Burada mültecilere yardım etmeye çalışıyoruz. Pandemi dönemin de özellikle maske, hijyen ihtiyacı konusunda çalışmalarımız sürdü. Şuana kadar burada yaklaşık 1,5 milyon maske ürettik. Bunun yanı sıra sabun da ürettik. Bunların dışında mültecilere danışmanlık, yönlendirme, tercümanlık hizmetleri veriyoruz. Zor durumda olanlara da psikolojik olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Trabzon’da geldiğimde Türkçe bilmiyordum, yaklaşık 1 yıl dil eğitimi gördüm. İlk başlarda biraz zorluk çektim ancak Türkiye, ülkemizle kültürel anlamda yakınlığından dolayı çok da fazla zorluk çekmedim diyebilirim. Özellikle insanları çok sıcak. Bize iyi davrandılar biz de çok çabuk adapte olduk” şeklinde konuştu.
Dernekde çalışmalara destek veren ve yaklaşık 4 yıl önce İran’dan Trabzon’a gelen Mehtap Karimi de dernekte terzilik faaliyetinde bulunarak ülkesinin motiflerini giysilere yansıtarak katkı sağlıyor. Karimi, ”Kızımla beraber dört yıl önce İran’dan Trabzon’a geldim. Ülkemde 6. sınıfa kadar okudum. Trabzon’da açık liseye yeni başladım. Burada terzi olarak çalışıyorum. Terzilik mesleğini 15 yıldır sürdürüyorum. Burada da yeni bir şeyler öğreniyorum. Ekonomik kazançtan ziyade bir şeyler öğreniyorum. Terzilik mesleğini çok seviyorum. Burada derneğe katkıda bulunuyorum. Türkiye’yi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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