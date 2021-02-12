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Trabzon'da evlerinde ölü bulunan genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanıyor Trabzon'un Çaykara ilçesinde Kamil İkinci 7 ay önce evlendiği eşi ile tartıştıktan sonra önce silahla eşini öldürdü, ardından intihar etti

İHA

Trabzon'da evlerinde ölü bulunan genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanıyor Trabzon'un Çaykara ilçesinde Kamil İkinci 7 ay önce evlendiği eşi ile tartıştıktan sonra önce silahla eşini öldürdü, ardından intihar etti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bu sabah evlerinde ölü olarak bulunan genç çiftin ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kamil İkinci'nin 7 ay önce evlendiği eşi ile evlerinde tartıştıktan sonra önce silahla eşini öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hurmalık mahallesi TOKİ Evleri'nde kalan Kamil (35) ve Zeynep Ikinci (32) çifti bugün çalıştıkları Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki işlerine gitmeyince arkadaşları ikisini de telefonla aradı. Telefonları çalıp açan olmayınca güvenlikçi Kâmil Ikinci ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci'nin yakınlarına haber verildi. Yakınları ve iş arkadaşları evlerine gidip içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi. Eve giren polis ekipleri ve yakınları genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız bedenleri ile karşılaştı. Evde boğuşma izlerine de rastlanırken, Kamil İkinci'nin evde eşi ile tartıştıktan sonra elindeki silahla önce eşini vurarak öldürdürdüğü ardından da intihar ettiği belirlendi. Genç çiftin 7 ay önce evlendiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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