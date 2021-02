Trabzonspor, yeni transferlere imza töreni düzenledi Ahmet Ağaoğlu: “Bu transferlere çok para verdim, canım yandı” Ağaoğlu: “Trabzonspor 3 futbolcudan ziyade, 3 evlat kazandı” Bakasetas: “Herkesi gururlandırmak istiyorum” Yunus Mallı: “Var gücümle çalışacağım” Berat Özdemir: “Trabzon halkının yüzünü kara çıkarmamak istiyorum”

Trabzonspor, devre arasında kadrosuna kattığı Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için imza töreni düzenledi. Ara transferde bonservise çok para harcadıklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Çok para verdim, canım yandı ama gözüm arkada değil. Trabzonspor 3 futbolcudan ziyade 3 evlat kazandı” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Anastasios Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katıldığı bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ağaoğlu, 3 değerli ismi kadrolarına kattıklarını ifade ederek, “3 değerli oyuncumuzun imza günündeyiz. Bakasetas, Yunus ve Berat, hocamızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz transferlerimiz. Gelir gelmez sahaya çıkan oyuncularımız. 3’ünün de performansları hem taraftarımız hem de spor kamuoyunun takdiriyle karşılandı. Berat, 1,5 senedir radarımızda olan bir isimdi. Sezon başında almak istemiştik ancak bugüne kısmetmiş. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav’a, sağladığı kolaylık ve oyuncunun üzerinde olan emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Berat da iyi bir duruş sergiledi. Trabzonspor’da oynama isteğini sürekli olarak yineledi. Bu doğrultuda transferi de kolaylaştı. Yunus Mallı, hocamızın ısrarla istediği, yakından tanıdığı bir oyuncu. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü orada almış olduğu çok önemli bir ücretten, paradan fedakarlık edip, neredeyse 3’te 1’lik bir rakama gelmeyi kabul etti. Bu da Yunus’un futbola ve başarıya ne kadar arzulu ve istekli olduğunun göstergesi. İnşallah Trabzonspor’da tekrar milli takımda forma giydiği dönemdeki formunu yakalayıp, milli takımın vazgeçilmezlerinden olacaktır” açıklamasını yaptı.



“Biz çok karakterli 3 oyuncu transfer ettik”

Kadrolarına kattıkları oyuncuların yalnızca birer futbolcu olmadığının altını çizen Ahmet Ağaoğlu, “Biz sadece 3 oyuncu almadık, futbol bir yetenek ama iyi bir futbolcu olmak için daha fazlasına ihtiyaç var. Biz aynı zamanda çok karakterli, ahlaklı 3 oyuncu transfer ettik. Hocamızın gayretleri fazlaydı Yunus transferinde. Ona da şükranlarımı iletmek istiyorum. Bakasetas’ın da ilginç bir transfer süreci oldu. Bu transferin aslında gerçekleşmesindeki en büyük pay sahibi kendisi. Trabzonspor’da oynama isteği ve arzusu, bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktördü. Aynı zamanda Alanyaspor’dan takımımıza transfer sürecinde göstermiş oldukları kolaylıktan dolayı, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum. Kendisi çok sağlam karakterli bir oyuncu. Hiç yabancılık çekmedi. Cuma gecesi uykusuz bir gece geçirdik, cumartesi sabah 6’da Trabzon’a indik. 8 buçuk gibi sağlık kontrolüne gitti, 12.30’da sözleşmeyi imzaladı ve 13.30’da idmana çıktı. Ertesi gün de maça çıktı. Bu, ne kadar profesyonel olduğunun göstergesiydi. Trabzonspor’dan oynama isteğinden kaynaklı arzusu, bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktörlerden birisiydi” diye konuştu.



“Çok fazla bonservis ödedik ama para ülke sınırları içinde kaldı”

Ara transferde kulübün önemli bir bonservis bedeli ödediğinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu, “3 transferde önemli bir detay var, bu detay bizim Trabzonspor olarak her zaman savunduğumuz bir şey. Türk futbol ekonomisinin içinde bulunduğu bir çıkmaz var. Burada en önemli çıkış noktası oyuncu yetiştirmek, oyuncu geliştirmek ve satıştan para kazanmak. Yunus bize bonservissiz geldiği için onu ayrı tutuyorum ama belki de en fazla bonservis bedeli ödediğimiz dönemi yaşadık. 2,5 milyon Euro Berat için, 3 milyon Euro Bakasetas için ödedik. Toplamda 5,5 6 milyon Euro civarı bir bonservis ödedik. Ama şundan eminiz ki, bu oyuncular, bu miktarın çok çok üzerinde isimler. Bonservis bedeli ödemek benim her zaman canımı acıtır. Ama dediğim gibi bu ödemiş olduğumuz bedellerden çok daha fazla değeri olan oyuncular. Biz 5,5 milyon Euro parayı Türk futbol endüstrisi içinde tuttuk. Bu para Gençlerbirliği ve Alanyaspor’a gitti. Bu çok önemli. Gençlerbirliği yetiştirdiği oyuncudan, Alanyaspor da geliştirdiği oyuncudan para kazandı. Para, Türkiye sınırları içinde kaldı. Bu kadar yüksek bir bedel ödeyince başkan olarak içimi tek rahatlatan detay bu oldu. Gençlerbirliği ve Alanyaspor’un bu uygulaması, diğer kulüplerimize de örnek olsun. Trabzonspor zaten bu konuda çalışıyor. Bonservis bedeli olarak ödenen paraların Türkiye’de kalması bizim en büyük temennimizdir. Satışı dışarıya yapalım, bonservisi birbirimize ödeyelim. Bütün futbolcularımız, kulübümüzün en önemli varlıklarıdır. Milliyeti ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, hepsi ailelerinin bize emanetidir. Dolayısıyla yeri zamanı gelir ki, bütün oyuncularımızı kendi ailelerimizin önünde tutarız. Trabzonspor büyük ve özel bir ailedir. Dolayısıyla bütün oyuncularımızı evlatlarımız gibi görür kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz özeni oyuncularımıza gösteririz. Eminim ki bu sözlerimden herkes bir şeyler çıkarmıştır, herkes bir şeyler anlamıştır. Bunun da tüm camiamız tarafından bu şekilde kabul edilmesi en büyük temennimizdir” diyerek sözlerini sürdürdü.



“Çok para verdim, canım yandı ama gözüm arkada değil”

Bakasetas’ın Yunanistan’ın batısında doğduğunu söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Ben gemi kaptanlığı sürecimde defalarca oradan geçtim. Ama hiç aklıma gelmemişti buranın bir çocuğunu Trabzonspor’da şampiyonluk yarışı içinde göreceğimiz. Kendisini burada görmekten çok mutluyuz. Karakter, profesyonellik ve mesleğine bağlılık herkes için önemli. Yatırım yaparken göz önünde olması gereken kriterler bunlar. Burada bir aile ortamının oluşmasındaki en önemli faktörlerden birisi de buraya çok büyük özen göstermemiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı isimleri dahil ediyoruz. Bu konuda son derece hassasız. Siz 3 değerli kardeşimiz de bu kriterleri kendi bünyenizde bire bir yaşayan insanlarsınız. Çok büyük para verdim, biraz canım yandı ama gözüm arkada değil. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



Bakasetas: “Elimden gelenin en iyisini yapacağım”

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Anastasios Bakasetas, büyük bir kulübün parçası olduğunu ifade ederek, “Trabzonspor gibi büyük kulübün parçası olmaktan ve burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Gençken hep hayalim, kupalar kazanan bir takımın parçası olmaktı. Ben de saha içinde ve saha dışında elimden gelenin en iyisini yapıp hepinizi gururlandırabilmek ve mutlu etmek istiyorum” dedi. Dün yaptığı basın açıklamasında kendisine yöneltilen bir soruyla ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Dünle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Birçok mesaj da aldım ve başkanımız da bununla ilgili düşüncelerini iletti. Buraya geldiğim ilk andan itibaren, bu kulübe karşı hissettiğim sıcaklığın herhangi birinin 1 sorusuyla değişmeyeceğini söylemeliyim. Her şey çok net” diye konuştu.



Yunus Mallı: “İnşallah futboldan tekrar keyif alacağım”

Transferi sebebiyle Başkan Ahmet Ağaoğlu’na, Trabzonspor Yönetim Kurulu’na ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Yunus Mallı, “Burada olmam için çaba sarf ettiler. Tüm hemşehrilerime, desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Beni çok iyi karşıladılar. İnşallah Trabzonspor’a layık olmak için var gücümle çalışacağım. Ülkeme gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. Güzel bir süreç olacağına yürekten inanıyorum. Bu şehirde futbolun ne anlama geldiğini biliyorum. Almanya doğumlu olsam da Karadenizliyim. Mutluyum, istekliyim, heyecanlıyım. İnşallah potansiyelimi tekrar canlandıracağım ve futboldan tekrar keyif alacağım. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.



Berat Özdemir: “İlk günkü heyecanım sürüyor”

Yunus Mallı’nın ardından konuşan genç oyuncu Berat Özdemir, “Yunus abi, ben senin bu kadar güzel Türkçe konuşabildiğini bilmiyordum” diyerek takım arkadaşına takıldı. Transferde emeği geçenlere teşekkür eden Berat, “Öncelikle başkanım size ve sonra Abdullah hocama teşekkür ediyorum. Transfer haberini ilk aldığım andaki kadar heyecanlıyım. Hala evden çıkıp antrenman için tesislere gittiğimde bunu yaşıyorum. Trabzon halkı beni de, Yunus abi ve Bakasetas’ı karşıladığı gibi karşıladı. Şu anda güzel bir havamız var, galibiyetler alıyoruz ve umarım bu da devam edecek. Trabzon halkının yüzünü kara çıkarmamak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” dedi. Açıklamaların ardından futbolcular sözleşmelerini imzaladı. Bu sırada Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yer alan herkesin Covid19 testlerinin negatif çıktığını hatırlatarak, “Testler negatif çıktığı için bu imza töreni maskesiz gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Toplu fotoğraf çekimiyle imza töreni tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.