Özel güvenlik görevlisi ve hemşire eşi, ölü bulundu (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



EŞİNİ VURUP, İNTİHAR ETMİŞ

Trabzon´un Çaykara ilçesinde evlerinde ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci'nin (35) hemşire eşi Zeynep İkinci'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Olay yerinde ifadelerine başvurulan komşuların, çiftin aralarında tartışma sesleri duydukları ancak silah sesi duymadıkları öğrenildi. Çift, kapsamlı otopsilerinin ardından toprağa verilecekDHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Yaşar FALCI

2021-02-12 17:56:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.