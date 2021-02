Of'ta orman yangını

Salim SARIKOÇ /OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON´un Of ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi´ndeki ormanlık alanda, saat 16:00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için yoğun çabası sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Salim SARIKOÇ

2021-02-12 19:10:45



