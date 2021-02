Of'ta orman yangını (2)

YAĞMURUN ETKİSİ VE İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Trabzon'un Of ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kıyıcık Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, paniğe neden oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yağmurun da etkisiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının, yakılan anız ateşinden çıktığı belirtildi.

`ALLAH´A ŞÜKÜR CAN VE MAL KAYBIMIZ OLMADI´

Yangının dağın arkasından başladığını kaydeden mahallelilerden Şeref Sarıibrahimoğlu, "Dağın arkasında kendini bilmez biri ateş yaktı, bu yangına sebep oldu. Evler tehlikede. Ağaçlar yandı. Tedbirsizlikten dolayı bu yangın yaşandı. Sürekli `anız ateşi yakmayın´ diye anons yapılıyor ama kimsenin dinlediği yok. Kimse önemsemiyor. Allah´tan rüzgar ters esti de evlere sıçramadı" dedi.

Bir başka mahalleli Hüseyin Kalkavan da yangının 10 saat sürdüğünü belirtirken arazisi yanan Mustafa Yazıcı ise "Yanan arazinin çoğunluğu benim. Şu anda yangın söndü. Araziye fazla bir şey olmadı. Örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Can ve mal kaybımız yok, buna da çok şükür" ifadelerini kullandı.

YAKILAN ANIZ ATEŞİ NEDEN OLMUŞ

Kıyıcık Mahallesi Muhtarı Hüseyin Avni Türk ise yangının bir kişinin yaktığı anız ateşi sonucu büyüdüğünü belirterek, "Bir komşumuz çalılıkları yakınca yangın oluştu. Devletimiz tüm ekipleri ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Şu anda yağmur da başladı. Komşularımız bu tür sıcak havalarda ateş yakmazsa devletimizi de meşgul etmezler. Vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmalarını istiyoruz" dedi.Selçuk BAŞARTolga SAĞLAMSalim SARIKOÇ/ OF (Trabzon), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Selçuk Başar-Tolga SAĞLAM

2021-02-12 21:11:55



