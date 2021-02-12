Trabzon'da çatı uçtu, 2 otomobil hasar gördü

Selman KUTLU/ TRABZON (DHA)- TRABZON´un Ortahisar ilçesinde etkili olan fırtınada bir binanın uçan çatısı, park halindeki 2 otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu.
Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi İlkadım Sokak´ta bulunan Adel Apartmanı´nın çatısının bir kısmı, akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı parçaları, sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluştu. İhbar üzerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, çatının diğer kısımlarının uçmaması için önlem alarak güçlendirme çalışması yaptı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selman KUTLU
2021-02-12 22:05:47
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