Trabzonspor'da 3 oyuncunun Korona virüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da 3 oyuncunun Korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklama "Perşembe günü rutin olarak yapılan Covid19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.

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