Karadeniz´den 16 ülkeye hamsi ihraç edildi



TRABZON, (DHA)KARADENİZ´de ocak ayında 16 ülkeye 208 ton hamsi ihracatı yapıldı, 920 bin dolarlık gelir elde edildi. Hamsi en çok Fransa, ABD ve Almanya´da tercih edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, geçen yıl ocak ayında 310 ton hamsi ihracatı karşılığında 807 bin dolar kazanç elde edilirken, bu yıl ise miktar olarak yüzde 33 azalma yaşandı. Ocak ayında 208 ton hamsi ihracatı gerçekleştirildi, 920 bin 17 dolar gelir sağlandı. Hamsi ihracatında değer bazında ise yüzde 14 artış kaydedildi. Hamsiyi en çok tercih eden ülkeler sıralamasında Fransa, ABD ve Almanya ilk 3 sırayı aldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi´nde 2021 yılı ilk ayında farklı sektörlerde 84 farklı ülkeye ihracat yapıldı. Bu ülkeler arasında İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Bulgaristan ilk sıralarda yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)

2021-02-13 14:05:08



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