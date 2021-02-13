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Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 00 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mirallas vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla kornere çıkardı.
25. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'da kaldı.
33. dakikada Gaziantep FK savunmasında oluşan karambolde topu önüne alan Flavio'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38. dakikada sol taraftan ani gelişen Trabzonspor atağında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Djaniny'nin vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
40. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası yayı üzerinde çıkardığı topa gelişine vuran Maxim'in sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir x, Flavio x, Bakesetas x, Ekuban x, Nwakaeme x, Djaniny x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Afobe, Atakan Gündüz, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Yunus Mallı, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Ertuğrul xx, Djilobodji xx, Toşca xx , Güray xx, Jefferson Junior xx, Osama Rashid xx, Maxim xx, Kevin Minallas x, Muhammet Demir x
Yedekler: Çağlar Şahin, Kenan Özer, Andre Ribeiro, Morais, Bilal Başacıkoğlu, Miranda, Andre Carreira, Amadej Vetrih, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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