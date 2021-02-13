Trabzonspor-Gaziantep FK: 1-0

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -STAT: Medical Park
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
TRABZONSPOR: UğurcanKamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, MarlonBerat, FlavioEkuban (Dk.85 Yusuf), Bakasetas (Dk.90 Yunus), NwakaemeDjaniny (90+2 Afobe)
GAZİANTEP FK: GünayOğuz (Dk.84 Bilal), Ertuğrul, Dijilobodji, Tosca, Güray (Dk.90 Morais)Rashid (Dk.46 Vetrih), Jefferson (Dk.84 Kenan), MaximMirallas, Muhammet (Dk.90 Riberio)
GOL: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Bakasetas (Trabzonspor)Mirallas, Vetrih, Ricardo Sa Pinto (Teknik direktör), Ertuğrul, Maxim (Gaziantep FK)
KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)Süper Lig'in 25´inci haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK´yı 1-0 mağlup etti. Üst üste 6´ncı maçını kazanan bordo-mavililer, ligde devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi oldu ve zirve takibini sürdürdü. 4 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Göztepe karşısında dindiren Gaziantep FK ise, bu maçtan puansız ayrılarak ligdeki gerileyişini devam ettirdi.
12´nci dakikada ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Mirallas´ın ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.
25´inci dakikada Berat´ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas´ın yerden şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.
34´üncü dakikada altıpasın hemen önünde yaşanan karambolde savunmadan seken top Flavio´nun önünde kaldı, onun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
38´inci dakikada Djaniny sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi, altıpasın gerisinden şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57´nci dakikada Nwakaeme´nin sol taraftan ortasında altıpasın üzerinde topa iyi yükselen Hugo´nun kafa vuruşunda Günay yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
67´nci dakikada Nwakaeme´nin savunmanın arkasına aşırtma pasında Flavio topu bekletmeden kafayla penaltı notası üzerindeki Bakasetas´a indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
90+6´ncı dakikada Nwakaeme orta sahada Dijilobodji´ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.
Karşılaşma 1-0 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-13 18:09:20
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