Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

67. dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına yaptığı ortada ceza sahası içine giren Flavio kafayla topu Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. 10

90+5. dakikada hava topu mücadelesinde Nwakaeme, Djilobodji'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir xx, Flavio xxx, Bakesetas xx (Yunus Mallı dk. 89 ?), Ekuban xx (Yusuf Sarı dk. 85 ?), Nwakaeme xx, Djaniny xx (Afobe dk. 90 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz x (Bilal Başacıkoğlu dk. 84 ?), Ertuğrul xx, Djilobodji xx, Toşca xx, Güray xx (Morais dk. 90 ?), Jefferson Junior x (Kenan Özer dk. 84 ?), Osama Rashid xx (Amadej Vetrih dk. 46 x), Maxim xx, Kevin Minallas x, Muhammet Demir x (Ribeiro dk. 90 ?)

Yedekler: Çağlar Şahin, Andre, Miranda, Andre Carreira, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Gol: Bakasetas (dk. 67) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Nwakaeme (dk. 90+5) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Bakasetas (Trabzonspor), Mirallas, Amadej Vetrih, Ricardo Sa Pinto, Ertuğrul, Maxim (Gaziantep FK)

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