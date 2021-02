Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Süper Lig'in 25´inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK´yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, puan cetveline bakmayacağını, parça parça daha doğru olabilecek hedefe gitmek istediklerini söyledi.

Ligin formasyonu farklı oynayan takımlarından bir tanesiyle karşılaştıklarını belirten Abdullah Avcı, "Gaziantep bazen 5-3-2, bazen 5-4-1 oynuyorlar. Bugün özellikle her iki oyuna da hazırlandık. Aynı zamanda da bir geçiş takımına karşı oynadık. Topa sahip olup savunma güvenliğini de çok doğru almamız gerekiyordu. Bu şekilde canımızı yakabilecek takımdı. Bu tip takımları karşı sabırlı oynamak, saha dağılımının doğru olması, pas kalitesinin iyi olması ve sabırlı topa sahip olup opsiyonları doğru kullanman gerekiyor. Erken final pasları uzaktan yaparsan rakipte bunu çok doğru kullanır. Zaman zaman bunu doğru yaptık ama bazen kazanma duygusuyla bundan vazgeçtik. Maça çıkarken de söyledim; Büyük hayallerin varsa, saha içinde vazgeçmeden devam etmen gerekiyor. Her şeyini de vermen gerekiyor. Oyuncu grubu her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Bazen az, bazen çok yapıyor ama kazanma alışkanlığına devam ediyor ve özellikle öne geçtikten sonra da bunu en iyi şekilde ayakta tutmaya çalışıyor. Yeni transferler Bakasetas, Berat ve Yunus özellikle iki tanesi oynuyor. Bakasetas´ın skor olarak da katkısı var. Bugün geldiğimiz nokta beni mutlu ediyor. Bu zor oyunları özellikle taraftarımıza armağan ediyoruz. Bugün statta olsalar, bu oyunları aşmamız daha hızlı ve kolay olabilir. Bu şehir bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Galibiyeti onlara arman ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gaziantep iyi bir takım onlara da başarılar diliyorum" dedi.

"PUAN CETVELİNE BAKMAYACAĞIM"

Parça parça hedefe gitmenin daha doğru olduğunu kaydeden Avcı, "Puan cetveline bakmayacağım. Bu maça tekrar bakacağım. Bu oyunları oynarken bunları daha iyi nasıl yapabiliriz onlara bakacağım. Bütün hedefler her zaman yorucu olmuştur. Trabzonspor´un zaten genetiğinde yarışmak vardır. Geldiğimiz günden itibaren kazanma alışkanlığı dedik, bununla beraber hem oyunu hem oyuncuyu geliştirmek ve skor almak istiyorduk. Şuana kadar bunu gerçekleştirdik. Lig eskiyi göre yeni başladı. Bugün 16 maç kaldı. Her takımın olduğu gibi kaybedeceğimiz, sallanacağımız, dalgalanacağımız günler de olabilir. Orada da oyunu ve oyun gücünü en iyi şekilde yansıtıp yolumuza parça parça daha doğru olabilecek hedefe gitmek istiyoruz" diye konuştu.

RICARDO SA PINTO: EN AZINDAN ADİL SONUÇ BERABERLİKTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ise, mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, "Maç iki takım arasında çok çekişmeli geçti. İlk ayrıda defansif anlamda çok iyi organize olduk. Trabzonspor´un ofansif oyuncularının kalitelerinin farkındaydık. Kontra ataklarla boşlukları değerlendireceğimizi biliyorduk. İlk yarı çok fazla sahip olmadık ve son paslarımızı iyi veremedik. İlk yarıda biraz daha sabırlı olup topu daha fazla tutabilirdik. Ama yine de kontra ataklardan tehlike yarattık. İlk yarıda rakipte istediğimiz oyunu oynatmadı ama ikinci yarı çok farklıydı. Top bizdeydi ve daha iyi oynadık. Birçok gol pozisyonuna girdik. Kendi sahasında oynayan bir rakibe karşı ikinci yarıda hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Bir ortaları ve gol pozisyonları vardı. Orada bir konsantrasyon düşüklüğünde böyle bir pozisyon yaşandı. Beraberliği yakalamak için çok pozisyona girdik. Maçı hak ettik. Bence hakem veya VAR her kimse iki penaltımızı vermedi. Kenan´ın pozisyonu yüzde yüz penaltıydı. Burada en azından adil sonuç beraberlikti. 3 puan kaybetmeyi hak etmedik. Takımımın sahadaki duruşu ve mücadelesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu mücadeleleriyle daha fazlasını hak ettiler" ifadelerini kullandı.

