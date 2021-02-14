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Doğu Karadeniz Bölgesi son dönemde örtü ve orman yangınları ile gündeme geliyor Geçen yıl bölgedeki 4 ilde 61 adet orman yangını meydana gelirken, bu yılın ilk 1 ayında ise bölgede 30'un üzerinde örtü ve orman yangını yaşandı Yangınların yüzde 59’u anız ve bahçe temizliği sırasında ihmal ve dikkatsizlik yüzünden çıkarken, yüzde 36’sının ise çıkış nedeni belirlenemedi

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi son dönemde örtü ve orman yangınları ile gündeme geliyor Geçen yıl bölgedeki 4 ilde 61 adet orman yangını meydana gelirken, bu yılın ilk 1 ayında ise bölgede 30'un üzerinde örtü ve orman yangını yaşandı Yangınların yüzde 59’u anız ve bahçe temizliği sırasında ihmal ve dikkatsizlik yüzünden çıkarken, yüzde 36’sının ise çıkış nedeni belirlenemedi

Doğu Karadeniz Bölgesi özellikle son dönemde örtü ve orman yangınları ile sıkça gündeme geliyor. Geçen yıl bölgedeki 4 ilde 61 adet orman ve örtü yangını meydana gelirken, bu yılın ilk 1 ayında ise bölgede 30'un üzerinde örtü ve orman yangını yaşandı.
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt illerinde geçen yıl 61 adet orman yangını meydana gelirken, bu yangınlarda 100 hektar alan zarar gördü. Bu yangınların 95,95 hektar alanı örtü, 4.16 hektar alanı ise tepe yangını şeklinde meydana geldi. Ayrıca yangınların yerleşim yerlerine de sıçraması sonucu 10'larca ev bu yangınlarda zarar görürken, hayvanlar telef oldu, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Anız ve bahçe temizliği yangınlara neden oluyor
Meydana gelen yangınlar bakıldığında bunların yüzde 59’u ihmal ve dikkatsizlik (Anız ve bahçe temizliği), yüzde 3’ü kasıt (Tarla açma vs.) yüzde 2’si kaza (Enerji nakil hattı vs.) yüzde 36’sı da (nedeni bulunamayan) faili meçhul olarak kaldı. Meydana gelen bu yangınlarda yaklaşık 346 metreküp orman emvali zarar görürken, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 641 bin 324 hektarlık ormanlık bulunduğu ve bu rakamın bölgedeki tüm alanın yüzde 34’üne tekabül ettiği belirtildi.

En fazla yangın Ekim ve Mayıs ayları arasında çıkıyor
Bölgede orman yangınları özellikle sahil bandında Ekim ayında başlayıp, Mayıs ayına kadar devam eden periyotta çıktığı belirlenirken iç kesimde bulunan Bayburt ve Gümüşhane illerinde ise daha çok yaz ve sonbahar döneminde yangınlar görülüyor. Yangınların yoğun olarak meydana geldiği EkimMayıs arasındaki dönemde yangınlar daha çok yapraklı ağaçların oluşturduğu ormanlarda meydana geliyor. Bunun nedenine bakıldığında, bu kesimde bulunan ormanların yapısı gereği ormanın alt tabakasında bulunan otların bu mevsimde kuruması, yine ağaçların yapraklarının mevsim gereği dökülmesi nedeniyle yanıcı materyal miktarında artış meydana geliyor.

Küresel ısınma yangınları tetikliyor
EkimMayıs döneminde son yıllarda değişen hava koşullarına bağlı olarak uzun süre yağışsız periyotların yaşanması, hava sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde seyretmesi ve güneyden esen ve yer yer saatte 80100 Km hıza ulaşan rüzgarların yangın çıkması için şartların oluşmasını sağlıyor. Birde buna yörede bulunan vatandaşların alışkanlık haline getirdiği fındık, çay bahçelerinde yaptıkları temizlikler sonucu çıkan materyaller ile bahçe ve arazilerde bulunan ot ve benzeri artıklara yakma alışkanlıkları yangınlara davetiye çıkartıyor. Yakılan bu ateşler özellikle rüzgârlı günlerde kolayca kontrolden çıkarken, kısa sürede civarda bulunan ormanlık arazilere ve evleri sirayet ediyor.

Vatandaşlara uyarı
Yetkililer vatandaşlardan bağ ve bahçe temizlikleri sonucunda çıkan artıkları yakmamalarını, yapılan uyarılara uymalarını, en ufak bir ateş veya duman gördüklerinde 112 veya 177 ihbar hatlarına ihbarda bulunmalarını, ateş yakmışlarsa da kesinlikle kontrolsüz bırakmamalarını ve tamamen söndürmeden yangın mahallinden ayrılmamalarını istiyor.

Trabzon'da gönüllü itfaiyecilik uygulaması başlatılacak
Son dönemde artın orman, örtü ve bunlara bağlı yerleşim yerlerinde oluşan mesken yangınlarına müdahale için ise belediyeler de sorumluluk bölgelerinde harekete geçti. Trabzon'da özellikle dağlık ve zor ulaşılabilen bölgelerdeki yangınlara zamanında müdahale etmek için gönüllü itfaiye hizmeti gündeme geldi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, uygulamanın önemine vurgu yaparak “Bazı büyükşehirlerde örneği olan ama Trabzon’da ilk kez uygulamaya koyacağımız bir düzenleme. Trabzon gibi dağlık ve bazı bölgelerine uzun sürede ulaşılabilen bir coğrafyada, gönüllü itfaiye hizmeti verebilecek insanların tespit edilmesi, bu kişilerin eğitilmesi ve olabilecek yangınlarda maksimum düzeyde onlardan faydalanılması önemli bir konudur. Coğrafi şartlardan dolayı mesafe bazen bizim yangınlara müdahale süremizi uzatabilmektedir. Bu arada bilgili yerel insanların, itfaiye ekiplerimiz yetişinceye kadar olaya sağlıklı şekilde vaziyet edebilmesini sağlayacak bu yeni uygulamanın, çok yararlı olacağı kanaatindeyim” dedi.

1 milyon 550 bin adet fidan dikimi
Geçen yıl Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki dört ilde ağaçlandırma, erozyon kontrol ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bin 400 hektarlık alanda çalışma yapıldı. Yine bu çalışmalara ilave olarak daha önceki yıllarda çalışma yapılan alanların bakım çalışmaları yapılarak, tüm bu çalışmalarda 1 milyon 550 bin adet fidan dikilerek toprakla buluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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