Trabzon bir turizm şehri olma yolunda hızla ilerliyor Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Trabzon turizmin yükselen yıldızı olacak”

Trabzon’da turizmin geliştirilmesi ve 12 aya yayılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Turizmin ve turistin çeşitlendirilmesi çalışmalarına çok önem verdiklerini her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, turizm projelerini birbiri ardına hayata geçiriyor. Amaçlarının tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Trabzon’u çekim merkezi haline getirmek olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, Uzungöl, Altındere Vadisi ve Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Barma Yaylası, Boztepe ile Kızlar Manastırı’nda tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



“Uzungöl 1. etap çalışmaları tamamlandı”

Sadece Trabzon’un değil Türkiye’nin sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl ile ilgili yoğun mesai harcanıyor. Uzungöl’ün cazibesini daha da artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak tahsisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız alanda bir düzenleme yaptık. Uzungöl’ün Çevre Rehabilitasyon Projesi’nin 1’inci etap çalışmaları kapsamında, gölün çevresinde peyzaj çalışmaları ile tretuvar ve aydınlatma düzenlemesi yapıldı. Park Uzungöl yenilendi. Yine Uzungöl Müzesi çevre, altyapı ve peyzaj çalışmaları ile içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Yemyeşil bir alanda insanların rahatça oturup konaklayabilecekleri, yiyip içebilecekleri çok güzel bir alan oluşturduk” dedi.



“Gölün etrafı tamamen açılacak”

Uzungöl 2. etap proje çalışmalarının da sonuna geldiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Uzungöl’ün 2. etap çalışmalarında çok güzel dokunuşlar olacak. Projeye son şeklini verdikten sonra etap etap ihalesine çıkarak projemizi gerçekleştireceğiz. Yaklaşımımız gölün etrafını bütünüyle açmak olacak. Çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak. Çok daha yeşil, ulaşım ve park meselesi çözülmüş, altyapısı, üstyapısı, yolları, kaldırımları, peyzajı ve içerisinde Büyükşehir’in de bizzat bulunduğu bir Uzungöl olacak. Bu seneden itibaren hem işletmeci olarak hem de zabıta ve güvenlik birimlerimizle 7/24 bölgede var olacağız” şeklinde konuştu.



“Sümela’ya teleferik projesi ihale aşamasında”

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'na ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve bulunduğu vadiyi üstten görebilme fırsatı sunmak amacıyla kurulacak teleferik projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “İki duraklı olacak şekilde hazırlanan teleferik projemiz tamamlandı. Birinci ayağı vadinin içerisinden başlıyor ve Sümela'ya uzak ancak yüksekçe bir noktaya ulaşıyor. İkinci ayağı ise Sümela'ya yakın bir noktaya sizi taşıyor, dolayısıyla iki duraklı bir teleferik sistemi. Birinci durağında bambaşka güzellikler sunan manzara, seyir terasları, yürüme yolları, restoranlar gibi çok rahatlıkla 34 saat vakit geçirebileceğiniz bir alan olacak. Tekrar teleferiğe binip oradan ikinci ayak dediğimiz Sümela Manastırı'na oldukça yakın bir noktada sizi indiriyor ve oradan Sümela'ya gidiliyor" ifadelerini kullandı.



“Altındere Vadisi’ne kır kahvesi ve kır lokantası yapılıyor”

Altındere Vadisi’nde ziyaretçilerin güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla önemli bir projeyi de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “İçerisinde bir kır kahvesi, bir kır lokantası ve yine ziyaretçi merkezi olan ve yöreye uygun mimari ile hayata geçirdiğimiz yatırımımızda gerçekleşme oranı yüzde 70 seviyelerini bulmuş durumda. Turizm sezonu ile birlikte orayı hizmete açtığımızda, yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz için kaliteli hizmetin sunulduğu yeme içme ve dinlenme mekanları oluşturmuş olacağız. Ayrıca hediyelik eşya dükkanlarını da Büyükşehir Belediyesi olarak biz işleteceğiz. Sümela Manastırı şu anda UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde var olan bir yer. Başlattığımız süreçle, önümüzdeki yıllarda Sümela Manastırı’nın Dünya Mirası Listesi’ne alınmasıyla ilgili çalışmayı tamamlayacağız. Ve Sümela Manastırı artık dünyada çok daha bilinen, ziyaretçilerin gelmeyi daha çok arzu edecekleri bir destinasyon haline gelmiş olacak” diye konuştu.



Altındere Vadisi’nde büyük bir trafik ve ulaşım keşmekeşi olduğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Bunun bütünüyle önüne geçecek tedbirlerimizi aldık. Gerek otobüsler gerek normal araçlar için ayrı ayrı 2 adet büyük otopark alanı oluşturduk. Gelen ziyaretçilerimiz aşağıda bizim son derece modern şartlarda hazırladığımız otoparklarda araçlarını park edecekler. Ziyaretçilerimizi minibüslerle çok daha konforlu ve güvenli bir şekilde, ring biçiminde bir ulaşım sistemiyle bu bölgeye götüreceğiz ve daha sonra da yine kendi araçlarının bulunduğu otoparklara geri getireceğiz. Böylece trafik keşmekeşi büyük oranda ortadan kalkmış olacak. Bunu yaparken de transit olarak Çakırgöl’e, yukarıdaki yaylalara ve köylere gidecek vatandaşlarımız için de gerekli tedbiri düşündük. Bir sorun oluşturmayacak 11 kilometrelik yeni bir yol oluşturduk” dedi.



“Çal Mağarası’nı daha cazip hale getireceğiz”

Trabzon'da sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile yer altındaki ‘saklı cennet’ olarak nitelendirilen Çal Mağarası’nı daha cazip hale getirmek için çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen Çal Mağarası, Karadeniz'in en önemli doğal ve turistik mekanlarından biri. Çalışmalar kapsamında mağara içindeki ahşap yürüyüş yolu, paslanmaz çelik olarak yenilendi. Bunun yanı sıra mağara içi acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri, acil durum çıkış noktaları düzenlenmiştir. Ayrıca ziyaretçilerimize hizmet verecek bilet ve ürün satış alanı, kafe ve seyir terası, mağaranın silüetine olumlu katkı yapacak şekilde yenilendi. Tamamlanan çalışmalar sonrasında turizm merkezimiz her açıdan çok daha cazip hale geldi” şeklinde konuştu.



“Atatürk Köşkü daha çok misafire ev sahipliği yapacak”

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekânlarından Atatürk Köşkü’nün yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Zorluoğlu, “Atatürk Köşkü bir taraftan şehrimizin turizm anlamında çok önemli bir alanı ama diğer taraftan da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelip kaldığı, hatıraları olan bir yer. Her iki bakımdan da bizim için çok önemli bir mekan. 2014 ve 2016 yıllarında kısmi çalışmalar yapıldı. Göreve geldikten sonra hem dış cephesi hem içerideki mobilyalarının durumu hem de peyzaj anlamında çok daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmek adına içerisinde uzman hocalarımızın da bulunduğu komisyon kurduk. Restorasyon çalışmaları oluşturulan Atatürk Köşkü’nü daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Korona virüs salgını sürecine rağmen Atatürk Köşkü yerli ve yabancı turistlerimiz tarafından bu yıl da büyük ilgi gördü. Yeni turizm sezonunda pandeminin etkisinin de azalmasıyla, Atatürk Köşkü’nün daha çok misafire ev sahipliği yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Boztepe yeni bir kimliğe kavuşacak”

Hem Trabzonlu vatandaşların hem de yerli ve yabancı turistlerin şehir merkezindeki uğrak yeri olan Boztepe’yi bambaşka bir kimliğe kavuşturmak istediklerini de vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Çok önemli turizm destinasyonu Boztepe’de, Ortahisar Belediyemizle ortak proje çalışmamız var. Şu anda var olan çay bahçeleri çok eski yılları andıran bir görüntüde. Boztepe’yi insanlar için çok daha çekici hale getirmek adına seyir terası, ahşap yürüyüş yolları, daha kaliteli çay bahçeleri, dinlenme, yeme içme mekanları, ışıklandırması ve otopark imkanlarıyla Trabzon’a kazandıracağız. Boztepe’yi estetik açıdan güzelleştirerek, halkımızın daha çok yararlanacağı bir hale getireceğiz” diye konuştu.



“Kızlar Manastırı açılışa hazır”

Restorasyonu tamamlanan önemli turizm destinasyonlarından Kızlar Manastırı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Zorluoğlu, “Manastırın mülkiyeti Aralık 2019 itibarıyla Büyükşehir Belediyesine devredildi. Şehrimizin güzide mekanlarından Kızlar Manastırı'mız, yeni yüzüyle müzikten tiyatroya, resimden edebiyata, sanatın her alanında, kültür sanat merkezi olarak turizme katkı sağlayacak. Korona virüs süreci olmasaydı çalışmaları tamamlanan ve gece ışıklandırması da yapılan Kızlar Manastırı’nı çoktan hizmete açmış olacaktık. Açılışı yaptığımızda Kızlar Manastırımız da önemli bir destinasyon merkezimiz olacak” dedi.



“Barma Yaylası’nda çalışmalar hız kesmiyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla korunan alan olarak ilan edilen Barma Yaylası çalışmaları ile ilgili de açıklama yapan Başkan Zorluoğlu, “Barma Yaylası’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte Doğa Eğitim Müzesi, ahşap seyir terasları ve yürüyüş yolları çalışması gerçekleştiriyoruz. Proje ile Trabzonlu vatandaşlarımızın o doğal güzelliklere eşsiz şekilde bakacakları alanları korumayı amaçlıyoruz. Projeyi 2021 yılı ağustos ayında bitirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

