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Uzungöl'ün çevresi yapılardan arındırılarak, yeşil olacak

DHA

Uzungöl'ün çevresi yapılardan arındırılarak, yeşil olacak


TRABZON, (DHA) TRABZON'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi sürüyor. Proje kapsamında göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak, görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, görsel estetiğe sahip, doğal rekreasyon alanları oluşturularak gölün çevresi tamamen açılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak" dedi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için başlatılan çalışmalar sürüyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da gündeme getirdi. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, zamanla artan artan imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. Ancak imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı.
SIRA GÖL KIYISINDAKİ YAPILARDA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nce göl ve çevresinde 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi hazırlandı. Proje ile görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulacak. Alt yapı çalışmaları tamamlanan projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak. Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak. 2022´de tamamlanması planlanan proje ile çevresi tamamen açılacak Uzungöl, yemyeşil olacak.
`1´İNCİ ETAP TAMAMLANDI´
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sadece Trabzon´un değil Türkiye´nin sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl´ün cazibesini daha da artırmak için çalıştıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak tahsisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız alanda bir düzenleme yaptık. Uzungöl´ün Çevre Rehabilitasyon Projesi´nin 1´inci etap çalışmaları kapsamında, gölün çevresinde peyzaj çalışmaları ile tretuvar ve aydınlatma düzenlemesi yapıldı. Park Uzungöl yenilendi. Yine Uzungöl Müzesi çevre, altyapı ve peyzaj çalışmaları ile içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Yemyeşil bir alanda insanların rahatça oturup konaklayabilecekleri, yiyip içebilecekleri çok güzel bir alan oluşturduk" dedi.
`GÖLÜN ETRAFI TAMAMEN AÇILACAK´
Uzungöl 2´nci etap proje çalışmalarının da sonuna geldiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Uzungöl´ün 2´nci etap çalışmalarında çok güzel dokunuşlar olacak. Projeye son şeklini verdikten sonra etap etap ihalesine çıkarak projemizi gerçekleştireceğiz. Yaklaşımımız gölün etrafını bütünüyle açmak olacak. Çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak. Çok daha yeşil, ulaşım ve park meselesi çözülmüş, altyapısı, üstyapısı, yolları, kaldırımları, peyzajı ve içerisinde Büyükşehir´in de bizzat bulunduğu bir Uzungöl olacak. Bu seneden itibaren hem işletmeci olarak hem de zabıta ve güvenlik birimlerimizle 7 gün 24 saat bölgede var olacağız" şeklinde konuştu.
`SÜMELA´YA TELEFERİK PROJESİ İHALE AŞAMASINDA´
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'na ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve bulunduğu vadiyi üstten görebilme fırsatı sunmak amacıyla kurulacak teleferik projesinde tamamlandığını açıklayan Başkan Zorluoğlu, "İki duraklı olacak şekilde hazırlanan teleferik projemiz tamamlandı. Birinci ayağı vadinin içerisinden başlıyor ve Sümela'ya uzak ancak yüksekçe bir noktaya ulaşıyor. İkinci ayağı ise Sümela'ya yakın bir noktaya sizi taşıyor, dolayısıyla iki duraklı bir teleferik sistemi. Birinci durağında bambaşka güzellikler sunan manzara, seyir terasları, yürüme yolları, restoranlar gibi çok rahatlıkla 3-4 saat vakit geçirebileceğiniz bir alan olacak. Tekrar teleferiğe binip oradan ikinci ayak dediğimiz Sümela Manastırı'na oldukça yakın bir noktada sizi indiriyor ve oradan Sümela'ya gidiliyor" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)
2021-02-14 10:10:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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