Akçaabat’ta muhtarların sorunlarını dinlediler

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Derecik vadisindeki mahalle muhtarların organize ettiği istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı, Derecik, Akçaköy, Fındıklı, Uçarsu, Demirtaş, Maden, Çukurca ve Esentepe mahalle muhtarlarını dinleyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Derecik Vadisin evladı, Akçaabatımız için yatırımları her an takip eden, Akçaabatımızın geleceği için hazırladığımız projelere Ankara’da destek arayan Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu ile katıldık. Bu tür istişare toplantılarını belediye olarak önem veriyoruz. ‘Her şey Akçaabatımız için’ sloganıyla gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeksizin, merkez kırsal ayırt etmeksizin ilçemizin her yerine hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Halkımız, ilçemize hizmet etme noktasında bizlere ve muhtarlarımıza güvenerek yetki verdi. Şimdi halkımızın vermiş olduğu bu güveni boşa çıkarmamak için birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akılla plan dahilinde, öncelikleri belirleyerek muhtarlarımızla işbirliği içinde çalışacağız. İstişare toplantısını düzenleyen muhtarlarımıza ve sorunlarımızı bizlerle birlikte dinleyen ve çözüm noktasında desteğini bizlerden esirgemeyeceğini ifade eden Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu’na şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Akçaabat Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Hotaman’nın da yer aldığı istişare toplantısında muhtarların sorun, şikayet ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışan Milletvekili Ayvazoğlu, “Muhtarlarımız, devletimizin gözü, kulağı ve dokunan elidir. İnsan odaklı, vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlayışla, her bir vatandaşımız, her bir kurumun başında bulunanlar bizim için kıymetli ve değerlidir. Kısacası insanımız bizim için değerlidir. İşte bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. İşbirliği ve koordinasyona önem veriyoruz. Bugün burada Derecik vadisindeki mahalle muhtarlarımızın düzenlemiş olduğu programla muhtarlarımızla istişare fırsatı bulduk. Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim burada. Derecik Vadisindeki muhtarlarımızın istek, öneri ve taleplerini dinleyerek notlarımızı aldık. Planlamalarımız ve programlarımız doğrultusunda mahallelerimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz” dedi.

