Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul´a hareket etti

Fatih TURAN-Aleyna KESKİN, İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş´ın cenaze namazına katılmak üzere Trabzon´dan İstanbul´a hareket etti.
Geceyi Rize´nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi´ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte sabah saatlerinde helikopterle Trabzon´un Tonya ilçesindeki daha önce açılış törenine de katıldığı Foleya Mountain Otel'e geçti. Erdoğan daha sonra helikopterle geldiği Trabzon Havalimanı´ndan uçakla İstanbul´a hareket etti. Fatih Camii´nde, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş´ın kılınacak cenaze namazına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam saatlerinde yeniden Rize´ye dönmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Aleyna KESKİN-İnan KALYONCU
2021-02-14 12:26:17
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