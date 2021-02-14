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Ortahisar Belediye Başkanı Genç projelerinde gelinen noktaları anlattı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Ortahisar için ufkumuz da hedeflerimiz de büyük"

İHA

Ortahisar Belediye Başkanı Genç projelerinde gelinen noktaları anlattı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Ortahisar için ufkumuz da hedeflerimiz de büyük"

Ortahisar Belediyesi’nin kurucu belediye başkanı olan ve iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ahmet Metin Genç, ilçede yürüttüleri projeler ile ilgili bilgiler verdi.
Ortahisar’ın Trabzon’un kalbi olduğunu belirten Başkan Genç, şu ana kadar hayata geçirdikleri ve programa aldıkları projelerin tamamlanmasıyla birlikte Ortahisar’ın şehrin tanıtım ve reklam yüzü haline geleceğini söyledi.

"Pazarkapı projemizi tamamladık"
Pazarkapı projesini tamamladıklarını kaydeden Başkan Genç, “Ortahisar Belediyemiz tarafından yürütülen ‘Pazarkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabını da tamamladık. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 66 dükkân, 16 ofis alanı ve 29 konutun hepsi bitti. Projeyle birlikte Pazarkapı Mahallesi ilerleyen yıllarda ilçemizin yeni cazibe mekânı haline gelecek. Pazarkapı’nın tarihi dokusuna uygun olarak yaptığımız 29 konutu, arazileri kamulaştırılan vatandaşlarımıza mahalle kültürünü yaşatma adına teslim ettik. Böylece en eski mahallelerimizden olan Pazarkapı, eski ve yeni kent değerlerinin bir arada olduğu bir mekân haline gelecek” dedi.

"Tünel akvaryum yıl sonuna yetişecek"
Tünel akvaryumun yıl sonuna kadar yetişeceğini ifade eden Başkan Genç, “Vizyon projemiz olan Tünel Akvaryum’un son aşamasına geldik. Projemizin akvaryum kısmının ihalesini gerçekleştirdik ve yapımcı firmaya yer teslimi yaptık. Onlar da çalışmalara başladı. İnşallah, yıl sonuna kadar projemizi bitirmiş olacağız. Turizm çeşitliliği oluşturmak için gezilecek, görülecek yerlerimizi çoğaltmamız gerekiyordu. Diğer yandan deniz şehri Trabzon’da bugüne kadar böyle bir projenin hayata geçmemiş olması büyük bir eksiklikti. Yeraltında inşa edilen Tünel Akvaryum Projesi Türkiye’de hatta dünyada bir ilk niteliğinde. Tünel Akvaryum Ortahisarımıza değer katacak bir proje. Giriş bölümü Zağnos Vadisi tarafında yer alacak. Çıkış bölümü ise, Tabakhane Vadisi tarafında yer alacak. Giriş bölümünün hemen ardından tatlı su canlıları için ayrılan bölüm gelecek. Bu bölümü ise sırasıyla teraryum, deneyim odası, dünya denizleri, köpekbalığı holü, keşif dünyası, dokunkeşfet, mağara, tünel akvaryum, hediyelik eşya ve çıkış bölümü takip edecek. Akvaryum, son yıllarda iyice artan turizm faaliyetleri için oldukça cazip bir mekân haline gelecek. Doğal ve tarihi güzelliklerle bezenmiş Ortahisarımıza bu tür projeler kazandırmayı önemli olarak görüyorum. Bizim turizm çeşitliliğini artıracak vizyon projelere ihtiyacımız var. Turizm gibi kıyasıyla rekabetin yaşandığı bir alanda bölgemizde bu tür farklılıklar yapmazsak geri planda kalmış oluruz. Turizm alanında bizi bir adım öne çıkaracak projeleri hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

"Tarihi çeşmeleri restore ediyoruz"
Tarihi çeşmelere restorasyon çalışması yapıldığını kaydeden Başkan Genç, “ Tespit ettiğimiz ve envanterimize aldığımız 15 adet tarihi çeşmemizin restorasyon işlemlerini tamamlayacağız. İlk etapta 5 adet tarihi çeşmemiz için; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alarak bunları ihale ettik. Ve restorasyon çalışmalarına başlayarak bunları tamamladık. Geriye kalanları ise, onay aldıktan sonra ihaleye çıkaracağız. Tabi restorasyon çalışmalarında aslına sadık kalmak, eserin doğallığını bozmamak çok önemli. Bu konuda da oldukça titiz davranıyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde tarihi çeşmelerimiz aslına uygun olarak gün yüzüne çıkacak. Tarihi çeşmelerimizi kaderine terk edilmiş, metruk yapılar olmaktan kurtaracağız" şeklinde konuştu.

"Tarihi İpekyolu'nu canlandırma projesi"
Mağmat’ta 600 dönümlük alanda İpekyolu’nu canlandırma projesi yürüttüklerini ifade eden Başkan Genç, “Mağmat’ta 600 dönümlük alanda tarihi İpekyolu’nu canlandırma projemiz var. Bununla ilgili tasarımları ve projeleri tamamladık. İnşallah yakın bir zamanda burayı da ihaleye çıkarmayı düşünüyoruz. Turizm çeşitliliği oluşturma, gelen turistleri Trabzon’un eşsiz doğasıyla buluşturma adına çok güzel bir proje olacak. Konaklama tesislerinin yanında spor tesisleri, yürüyüş yolları, seyir terasları ve kuleleri gibi çeşitli turizm aktivitelerinin yapılabileceği çok yönlü ve finans gerektiren bir proje olacak. Hayata geçtiği zaman belki de Trabzon’un en büyük ve en çok turist çeken, bir yönüyle de şehrimizin marka değerini artıran mekânlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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