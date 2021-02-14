Trabzonspor’da bir oyuncunun daha testti pozitif çıktı

Trabzonspor’da bir oyuncu daha korona virüse yakalandı.

Bordomavili ekipte bir oyuncunun test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun COVID19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.

Böylece bordomavili kulüpte pozitif oyuncu sayısı dört oldu.

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