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Gözleri görmüyor ama görenlerden çok daha başarılı sepet örüyorlar Engelli olmaları meslek öğrenmelerini engellemedi

İHA

Gözleri görmüyor ama görenlerden çok daha başarılı sepet örüyorlar Engelli olmaları meslek öğrenmelerini engellemedi

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan’da bugünlerde çok özel kişilere yönelik sepet örücülüğü kursu veriliyor. Aralarında görme engelli ve Down Sendromu kursiyerlerin bulunduğu sepet örme kursu pandemiye rağmen sürüyor.
Görme engelli kursiyerlerin ördükleri sepetler büyük beğeni toplarken, usta öğreticilerden Derya Karaosmanoğlu da görme engelli kursiyerlerin ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi. Karaosmanoğlu “Kendileri çok azimliler. Sadece görme engelliler, başka bir engelleri yok. Duyabiliyorlar, yürüyebiliyorlar, hissedebiliyorlar. Daha önce görme engellilere yönelik olarak farklı dallarda kurslar verilmişti ben de o kurslardan bazılarında görev yapmıştım. Çok güzel işler işler yaptılar. Özellikle sepete elleri çok yatkınlar kendileri de bu işi çok sevdi. Öğrenme zorluğu yaşamadılar. Gören insanlardan çok daha güzel yaptıklarını gördüm. Genelde konuşarak yardımcı oluyorum. Çünkü çok daha iyi duyuyorlar, hissediyorlar. Bende onlara ne yapmaları gerektiğini söylüyorum. Dolayısıyla beni dikkatli dinledikleri için çok rahat yapabiliyorlar. Kendilerine öz güvenleri arttıkça çok daha güzel eserler ortaya çıkartabiliyorlar. Zaten yaptıkları sepetler çok güzel olduğundan satılıyor dolayısıyla güzel bir iş yaptıklarından dolayı kendileriyle gurur duyuyorlar” dedi.
Doğuştan görme kaybı yaşayan 63 yaşındaki Faysal Araz, ürettiği sepetleri sattığını aynı zamanda da zamanını iyi değerlendirmeye çalıştığını ifade ederek “Görme kaybım yüzde 90. Bu rahatsızlık doğuştan oldu. Çaresi de yok, çok yerlere gittim yine de bir çare bulamadım. Emekliyim. Burada sepet örüyoruz, zaten ben pandemiden önce de buraya gelmiştim o zamanda sepet örmüştüm. Ürettiğim sepetleri hem satıyorum, hem de zamanımı değerlendiriyorum. Dolayısıyla psikolojimiz de düzelmiş oluyor. Hocalarımız sağ olsunlar onlar sayesinde öğreniyoruz. Bizim gibi olanların evde oturmaları yerine bizim gibi böyle kurslara gelerek topluma katkıda bulunmalarını isterim. Gözlerimiz görmüyor ama aklımız yerinde, beynimiz sağlıklı” diye konuştu.
Görme kaybı olmasına rağmen kendini engelli olarak görmediğini kaydeden kursiyerlerden Havva Kol da “Kursa ilk kez geldim. Görme engelliyim doğuştan ancak ben kendimi engelli görmüyorum. Kendimi gören biri gibi görüyorum. Ev hanımıyım, şuan sepet örüyorum. Yeni başlamama rağmen hiç de zor değil. Daha önce örgü işi yaptığım için hemen adapte oldum diyebilirim. Bizim gibi görme engellilerin bu gibi faaliyetleri denemelerini isterim. Yapamam demesinler. Ben görme engelimi aştım” şeklinde konuştu.
Down sendromu Ömer Yılmaz ise hiçbir zorluk çekmeden sepet örebildiğini belirtirken, ablası Saliha Yılmaz da kardeşinin daha önceden de sepet örme kursuna gittiğini ifade ederek “Ömer Down Sendromlu lise 1’e gidiyor. Ömer’i olabildiğince sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Geçen yılda sepet kursuna gitmişti. Bir ki gün içinde sepet örebiliyor” ifadelerini kullandı.

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