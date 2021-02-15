Trabzon’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

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Trabzon’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 132 kişiye toplam 226 bin 14 TL idari para cezası uygulandı.

Trabzon’da 12 Şubat akşamı başlayan ve 15 Şubat sabahı sona eren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 132 kişiye toplam 226 bin 14 TL idari para cezası uygulandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 132 kişiye idari para cezası uygulandığını belirterek “Basit tedbirler Korona virüs vaka artışlarımızı önleyebilir. Mücadelemiz, desteğinizle sonuç verecektir” açıklamasında bulundu.

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