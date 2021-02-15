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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon Büyükşehir Projeleri ile farkını belli ediyor

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin cazibesini artırmak adına vizyon projelere imza atmaya devam ediyor. Yapılması gerekenleri ilk günden itibaren net bir şekilde tespit eden ve bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştıran Başkan Zorluoğlu, açıkladığı projelerle her kesimin takdirini kazanıyor.

Trabzon Büyükşehir Projeleri ile farkını belli ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin cazibesini artırmak adına vizyon projelere imza atmaya devam ediyor. Yapılması gerekenleri ilk günden itibaren net bir şekilde tespit eden ve bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştıran Başkan Zorluoğlu, açıkladığı projelerle her kesimin takdirini kazanıyor.

Trabzon’un hak ettiği hizmeti alması noktasında Ankara’da çalmadık kapı bırakmayan Başkan Zorluoğlu, sosyal belediyecilik anlayışı ile de farkını ortaya koyuyor. Bulduğu her fırsatta projeleri yerinde incelemeye özen gösteren Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşları da bir an olsun yalnız bırakmayarak dertlerini ve taleplerini dinliyor. Trabzonlu vatandaşlar da kendileri ile sürekli iletişim halinde olan ulaşılabilir bir başkanları olmasından son derece memnuniyet duyduklarını birçok platformda dile getiriyor. Koronavirüs salgınına rağmen çalışma temposunu bir an olsun düşürmeyen Başkan Zorluoğlu, Trabzon’un her alanda büyümesi ve gelişmesi adına yürütülen çalışmaların son durumları ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"
Öncelikle Trabzon’da hayata geçirilen projelere verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Projelerimizi hayata geçirme noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini hissetmek bizim için çok önemli. Trabzon’a ve Karadeniz Bölgesi’ne yapılacak yatırımlarla ilgili verdiği talimatlarla her zaman yanımızda olduğunu bilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Yine projelerimize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Ulaşım ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile Trabzon milletvekillerimize ve değerli bürokratlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Şehrimize yakışır bir otogar olacak"
Seçim çalışmaları sırasında kendisine gelen şikayetlerin başında otogar konusunun bulunduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Şehirlerarası Otobüs Terminali, son yıllarda şehrin adeta kanayan yarası haline gelmiş önemli bir sorundu. Mevcut otogar ihtiyacı karşılayamaz hale gelmekle birlikte, görüntü olarak da Trabzon’a yakışmıyordu. 40 yıl önce yapılan otogarın yenilenmesi seçim vaatlerimiz arasındaydı. Göreve gelir gelmez yer tespiti yaptık. Otogarı mevcut yerinden Galericiler Sitesi’nin ve bizim de Fen İşlerimizin olduğu alana taşıyacağız. Bu noktada şehre yakışır bir terminal yapmak için ilk adım olan proje çalışmamızı tamamlayıp, ihalesini yaptık. Trabzon için çok önemli bir proje. O bölgeye değer katacak, Trabzonumuzun çok uzun yıllardır beklediği yeni otogar, son derece modern bir eser olarak şehre apayrı bir görünüm kazandıracak. 2022 yılının başında yeni otogarımızı hizmete açacak şekilde hareket ediyoruz” diye konuştu.

"GanitaFaroz Projesi 1 yılda tamamlanacak"
Başkan Zorluoğlu, merakla beklenen GanitaFaroz Projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ganita Faroz Projesi, çok önem verdiğimiz vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır. Ganita, eskiden Trabzon’un çok önemli uğrak yerlerinden biriydi. Uzun zamandır biraz atıl kaldı. Ganita’yı tekrar şehirle buluşturmak, Trabzonluların dinlenebilecekleri, vakit geçirecekleri ve denizle buluşabilecekleri bir alan haline getirmek istiyoruz. Bir yıldır üzerinde çalıştığımız, çok emek harcadığımız bir proje oldu. Yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak projemizin ihalesi yapıldı. Mart başı gibi çalışmalara başlamayı planlıyoruz. 1 yıllık süre içerisinde Ganita’dan Faroz’a kadar çok farklı bir destinasyon ortaya çıkarmak istiyoruz. Vatandaşlarımız ve amatör balıkçılarımız için iskeleler, çocuklarımız ve gençlerimiz için de inovatif uygulamalar yapacağız. Ganita’dan Faroz’a kadar yapacağımız yürüyüş ve bisiklet yolları, Faroz’dan sonra Beşirli’ye kadar var olan aksla birleşecek. Hedefimiz hemşehrilerimizin Ganita’dan bisiklet, kaykay ve patenle Akyazı Stadı’na kadar gidebilmesi. Vatandaşlarımızın tekrar sahille barışmasına büyük katkı yapacak bu önemli projemiz şimdiden Trabzon’umuza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

"Yeni bir Çömlekçi inşa ediliyor"
Trabzon’da uzun zamandır gündemde olan Çömlekçi Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Çömlekçi’de büyük gelişme katettik. Sayın Milletvekillerimizin desteği, Ortahisar Belediye Başkanımızın katkılarıyla Çömlekçi’ye yeni proje hazırlandı. 1’inci etap projesi ihale edildi, yer teslimi ve sözleşmesi yapıldı. Çömlekçi’nin doğu kısmında 2,3 hektarlık alanda yepyeni bir Çömlekçi Mahallesi inşa etmeye başladık. Bu kısımda 106 daire, 20 de iş yeri yapılacak. 2’nci etap çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kamulaştırma işlemleri kapsamında bazı hak sahiplerimizle kat karşılığı anlaşıyoruz, bazıları ile kamulaştırma yöntemiyle anlaşma sağlayacağız. Hedefimiz kamulaştırma işlemlerini bir an önce tamamlayarak, bu bölgenin de projesini ve ihalesini yapmak. İnşallah çok uzak olmayan bir süre içerisinde yeni Çömlekçi Mahallesi, Trabzon’umuzun güzelliğine güzellik katacak bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.

"Yalıncak Plajı yaza hazır hale gelecek"
Trabzon’u denizle buluşturmak için çok yönlü çalışmalar yaptıklarını da belirten Başkan Zorluoğlu, “Yalıncak’ta bir plaj yapıyoruz. Ramada Otel’in doğusundan başlayan 900 metrelik bir alan var. Plaj projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Plajla birlikte yürüyüş yolları, otoparklar, park alanları, küçük çaplı yeme içme mekanları ile şehrimize değer katacak bir proje olacak. Hedefimiz plajı yaz sezonuna yetiştirmek. Trabzon’un Büyükşehir Belediyesi tarafından bu şekilde yapılmış ilk plajı olma özelliği taşıyacak. Tamamlandığında vatandaşımızın memnuniyet duyacağı güzel bir hizmet olacağını düşünüyoruz” dedi.

"Spor temalı Millet Bahçesi Mart ayında açılacak"
Ortahisar Millet Bahçesi çalışmalarında gelinen noktayla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Trabzon'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 62 dönümlük alanda inşası devam eden Ortahisar Millet Bahçesi’nin 54 dönümlük bölümünü kapsayan 1’inci etabını mart ayı içinde vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Ortahisar Millet Bahçesi, Trabzon’umuz için bir prestij projesi. Avni Aker Stadyumu’nun olduğu alan, şehrimizin çok önemli bir merkezi. Herkesin hatıralarında olan bir yer. Bu nedenle Trabzon Millet Bahçesi’nin diğer millet bahçelerinden farklı olarak biraz daha spor temalı olmasını istedik ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Vatandaşlarımız spor temalı millet bahçesinden haftanın 7 günü 24 saat yararlanabilecek” diye konuştu.

"Trabzon'a buz pateni ve kaykay pisti kazandırıyoruz"
Büyükşehir Belediyesi olarak Millet Bahçesi Projesi’ne ilaveler yaptıklarını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Projede otopark yoktu, proje içerisine kapalı otopark koyduk. Biz yaşayan bir park arzu ediyoruz. Bu nedenle Trabzon’da hiç olmayan buz pateni pisti ilave etmek istedik. Yapımını Büyükşehir olarak biz gerçekleştiriyoruz. 400 metrekarelik alanda sentetik buz pateni sahası inşa ediyoruz, büyük oranda tamamlandı. Yine 600 metrekare alanda da kaykay yapılabilecek 8 rampa ve çanak düzeneği yapıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için bu alanı çok daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Öte yandan Akçaabat ilçesindeki millet bahçesi bir süre önce vatandaşlarımızın hizmetine sunulurken, Vakfıkebir ilçesinde ise ‘Vakfıkebir ekmeği’ temalı millet bahçesi tamamlanmak üzere” diye konuştu.

"Görüntü kirliliği ortadan kalktı"
Trabzon’un Meydan bölgesini yeni bir görüntüye kavuşturan Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Şehrimize çok yakışan güzel bir çalışma oldu. Epey titiz davrandık. Meydan’ın etrafındaki 13’ü tescilli olmak üzere toplam 45 binayı elden geçirdik, tabela ve görüntü kirliliği bütünüyle ortadan kalktı. Tarihi binalar onarılarak ön plana çıkarıldı. Sonucu ben de beğendim. Işıklandırma da tamamlandı. Artık tarihi binalarımız akşamları daha güzel görünecekler. Devamında Uzun Sokak, Maraş ve Kunduracılar Caddesi ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.
Meydan 3’üncü etap çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, “Meydan 3’üncü etap çalışmaları için katlı otopark projesi tamamlandı, ihalesini gerçekleştirdik. Üstünde yaşam alanı, altında yaklaşık 500 araçlık mevcut İskenderpaşa otoparkımızın yeniden yapılması sürecini başlattık. Şu anda kazı çalışmaları devam etmekte. Bu çalışma aynı zamanda yayalaştırılmış alanı da epey genişletiyor. Bu bölgeyi araç trafiğine kapatıyoruz. Yapişletdevret modeliyle gerçekleştirilen 3’üncü etap çalışmaları tamamlandığında Meydan’ın güzelliğine güzellik katacak” ifadelerini kullandı.

"Ulaşım Master Planı şehrin ulaşım alanındaki anayasası olacak"
Ulaşım Master Planı’nın bir şehrin ulaşım alanındaki anayasası olduğunu vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Ulaşım Master Planı Trabzon’da uzun yıllardır hep konuşulan ama bizim adım attığımız işlerden bir tanesidir. İhalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde de sözleşmeyi imzalayıp işe başlayacağız. Şehrin dinamikleri ve üniversitemizin de içerisinde olacağı bir çalışma yürütüyoruz. Planla birlikte Trabzon’un ulaşım durumu bilimsel yöntemlerle, ayrıntılı şekilde incelenecek ve ortaya konulacak. Ulaşım Master Planı birçok anlamda ilimizin ulaşım sorunlarına gerçek anlamda çözüm üretecek. Bu nedenle bu projeye çok önem veriyoruz” dedi.

"Kadınlar hali inşaatı hızla yükseliyor"
Kadınlar halini yıkarak tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden yaptıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Kadınlar Hali bizim için çok önemli bir proje. Müze ve Koruma Kurulu ile yakın irtibat halinde çalıştık. Zaman zaman yapılar çıktı, o yapılar ilgili kurullarca teknik olarak incelendi. Şu anda bir sorun görünmüyor ve inşaat süreci hızla devam ediyor. Yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak projemizi kısa süre içerisinde tamamlamak için yoğun çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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