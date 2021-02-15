İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (5)



BAŞSAVCILIK´TAN İKRANUR AÇIKLAMASI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan İkranur Tirsi cinayeti ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bazı aile bireylerinin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine elde edilen deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu ışığında 7 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan sorgulamada İ.T´nin amcası olan suça sürüklenen çocuk S.T'nin, İ.T.´nin ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz kalmasına neden olması sonucu ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca suça sürüklenen çocuk S.T.´nin ablası şüpheli A.Ç. ile birlikte İ.T.`nin cesedini dere yatağına bıraktıkları anlaşılmıştır. Konuyla ilgili Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça sürüklenen çocuk S.T hakkında Kasten Öldürme suçundan, şüpheli A.Ç hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme veya Gizleme suçlarından tutuklanmaları talep edilmiş, Bulancak Sulh Ceza Hakimliği de suça sürüklenen çocuk ve şüphelinin tutuklanmasına karar vermiştir. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Hakan KABAHASANOĞLU

2021-02-15 17:00:25



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