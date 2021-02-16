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Türkiye’de 8-14 Şubat tarihleri arasında en yüksek vaka sayıları Doğu Karadeniz Bölgesinde görüldü En yüksek vaka sayılarında Trabzon ve Rize ilk iki sırayı paylaştı

İHA

Türkiye’de 8-14 Şubat tarihleri arasında en yüksek vaka sayıları Doğu Karadeniz Bölgesinde görüldü En yüksek vaka sayılarında Trabzon ve Rize ilk iki sırayı paylaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 814 Şubat tarihleri arasında vaka sayıları tırmanışa geçerek Türkiye genelinde ilk sırayı aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı tabloya göre 814 Şubat tarihleri arasında Doğu Karadeniz Bölgesinde haftalık vaka sayıları Trabzon’da 100 bin kişide 228,08, Rize’de 100 bin kişide 202,44, Ordu’da 100 bin kişide 194,42, Giresun’da 100 bin kişide 184,34 olarak gerçekleşti.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki bu illeri yine aynı bölgeden Gümüşhane’de 100 bin kişide 97,18, Artvin'de 87,42 ve Bayburt’ta 100 bin kişide 60,71 olarak açıkladı. Bu rakamlar, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerin çok üzerinde olurken, İstanbul’da 100 bin kişide 60,19. Ankara’da 35,49. İzmir’de ise 44,39 olarak belirlendi. En az vaka sayıları ise Şırnak’ta 100 bin kişide 7,82. Hakkari’de ise 100 bin kişide 9,55 olarak gerçekleşti.

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