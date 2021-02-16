Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü, gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evleri´nin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu. Karla birlikte çocuklar ve esnaf, kartopu oynayarak eğlendi.

Amasya'da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı. Kentte gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evleri´nin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluştururken, çocuklar ve esnaf da kar topu oynayarak eğlendi. Amasya Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerden itibaren, karla kapanan yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2021-02-16 11:59:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.