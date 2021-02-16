Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, korona virüs tedbirleri artırıldı. Dört oyuncunun testi pozitif çıkmasının ardından bordomavili takım bugün testte girdi. Çıkacak olan sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman programını belirleyecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün başlayacak. Takımda ve kulüpte artan korona virüs vakaları endişeye yol açarken, teknik heyet, futbolcular ve personel antrenman öncesi testte girdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'da , bugün çıkacak olan testlerin sonuçlarına göre antrenman programı belirleyecek.

Süper Lig'de , önemli bir çıkışa imza atan Trabzonspor'da arttan korona virüs vakaları endişeye yol açtı. Oyuncularda ve kulüp personelinde görülen korona virüs nedeniyle testler erkene çekilirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'da oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Beş Oyuncu Medipol Başakşehir maçında olmayacak

Trabzonspor'da, korona virüs testleri pozitif çıkan 4 oyuncuya yenilerinin eklenmemesi için tedbirlerini arttırılırken, kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme'de Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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