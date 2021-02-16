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Vaka sayılarının en fazla olduğu Karadeniz'de, virüs cenaze ve taziyelerde yayılıyor (2)

DHA

Vaka sayılarının en fazla olduğu Karadeniz'de, virüs cenaze ve taziyelerde yayılıyor (2)


PROF. DR. AYDIN: BU RAKAMLAR KURALLARA UYULMADIĞININ GÖSTERGESİKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında Karadeniz Bölgesi'nin yer almasını değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, rakamların yüksek olduğunu daha öncede dile getirdiklerini belirterek "Kasım ayında gelen sayıların çok yüksek pozitiflikleri vardı. Alınan ve genişletilen kısıtlamalar nedeni ile de bu sayımız yüzde 15´e kadar düşürülmüştü. Son haftalarda yüzde 15 ve 25 sayıları arasında değişim gösteriyordu. Ama bu rakamların çok yüksek olduğunu çeşitli platformlarda da söylemiştim. Bunun nedenleri bulaşın devam ettiğinin başka türlü bir ifadesidir. Yani solunum yolu ile konuşmayla dışarıya attığımız damlacıkların taşıdığı virüsle damlacıkların bulaştığı. Yani maske, mesafe ve hijyen kuralına iyi uyulmadığının bir göstergesi. O nedenle ben bu uyulması gereken kişisel ve toplumsal kuralların daha sıkı denetlenmesi gerektiğine inanıyorum özellikle bu bölgede. Umuyorum insanlarımız da bu rakamları görünce ortaya çıkan bu paniğin toplumu uygun davranışlara yöneltsin" dedi.'SICAK GÜNLERDE İNSANLAR BİR ARAYA GELDİ'Yüksek rakamlarda çeşitli parametrelerin etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Bu parametrelerden bir tanesi geçen haftalarda bahar günlerinin yaşanması. Bu güneşli sıcak günlerde insanlar evlerinden çıkıp küçük veya büyük gruplar halinde bir araya gelerek alınan kısıtlamaları göz ardı ettiler. Bunun köy gibi kırsal bölgelerde maske mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı alanlara kaçışta oldu. Şehirde yaşayanların büyük bir çoğunluğunun köylerde güzel manzaralı ortamlarda lüks evleri var. Bu evleri özellikle kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında kullanan çok insan var. Ciddi bulaşım oralarda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu tür yerlerde kurallara fazla uyulmuyor. Ancak bunlar HES uygulamaları açısından kayıtları şehir merkezinde olduğu için kırsal alanlarda efekte oldukları anlaşılmıyor. Şehirdeymişler gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Bunun ciddi bir şekilde analiz edilmesi lazım. Her kişinin bu virüsü nereden almış olabileceğini iyice filyasyon ekiplerinin ve hekimlerin sorgulaması gerekiyor ki kaynakları ortaya çıkarıp bu kaynakların önüne geçilebilsin" diye konuştu.Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2021-02-16 13:02:31

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