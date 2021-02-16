Trabzonspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

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Trabzonspor Kulübü, rutin olarak gerçekleştirilen Covid19 testlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bordomavili ekipte 2 futbolcu ve A Takım personelinde korona virüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor, Covid19 test sonuçlarını açıkladı. Bordomavili ekipte geçtiğimiz hafta bazı oyuncuların test sonuçları pozitif olarak neticelenirken, rutin olarak yapılan testlerde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi. 2 oyuncunun yanı sıra A takım personelinden de 1 kişinin testi pozitif çıktı. Açıklanan bu rakamlarla birlikte Trabzonspor'da Covid19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya ulaştı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınırken tedavilerine de başlandı.

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