Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 6 oldu

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TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da 2 futbolcu ve 1 personelde daha koronavirüse rastlanırken, bordo-mavililerde test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

Karadeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır" denildi.

Geçen hafta 4 oyuncusunda koronavirüse rastlanan Trabzonspor'da, pozitif oyuncu sayısı 6'ya çıkmış oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2021-02-16 14:39:01



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