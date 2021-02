Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan sınır ötesi operasyonun haklılığının son yaşanan Gara hadisesi ile bir kere daha pekiştiğini belirterek "Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi. Sıkıntılı bir bölgeydi. Gara düştü Allah’ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz" dedi.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı Rize ve Trabzon programı için bölgeye gelen Erdoğan, 5 günlük ziyaretinin son durağı olan Trabzon’da bugün Hayri Gür Spor Salonu’nda AK Parti Trabzon İl Kongresi’ne katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, salondakilerin Recep ayı ve yaklaşan Regaip Kandili’ni tebrik ederek pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Erdoğan, “3 aylarınızı ve Perşembe günü idrak edeceğimiz Regaip gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden bizi Recep ayına ulaştırdığı gibi Şaban ve Ramazan aylarına kavuşturmasını diliyorum. Bu mübarek günlerin hürmetine Allah’ın bizi her türlü afetten, felaketten, musibetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Artık 11 ayını geride bıraktığımız korona virüs salgını nedeniyle bir süredir sizlerle bir araya gelemedik. Karadeniz ve Trabzon’u özlemişiz. Perşembe gecesinden beri Kadir Topbaş ağabeyimiz ile Elazığlı Hafız Abdullah Nazırlı’nın cenazeleri için kısa süreli günü birlik Elazığ’a gittim ertesi günde İstanbul’a gidip gelme dışında buralardaydım. Hem sılai rahim yaptık hem de Rizeli ve Trabzonlu hemşerilerimizle hasret giderdik. Sizlerle bir kez daha buluşmayı bir araya gelmeyi hasbihal etmeyi nasip eden rabbime hamd ediyorum” diye konuştu.



“Birkaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısıyla buruk” diyen Erdoğan “Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu son olarakta silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu son hadise Türkiye’nin PKK ile mücadele için Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de yürüttüğü harekatların sınırlarımızın emniyeti, milli güvenliğimizin vatandaşlarımızın huzuru geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. Yine bu hadise PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen örgüt ve uzantılarıyla merdiven altı işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK’ya PKK diyemeyen teröre terör diyemeyen katliama katliam diyemeyenlerin kafalarındaki sinsi oyunları kurdukları hain tuzakları çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Şehitlerim izin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimize de biliyor bu böyle biline. Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların yaptığımız hakaretlerin izlediğimiz politikaların doğrululuğunu teyit ediyor” şeklinde konuştu.



Konuşmasında batı ülkelere yönelik de eleştirilerde bulunan Erdoğan “Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda çok daha açık bir şekilde kendini belli ediyor. Nitekim bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye’nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz. Niye sesiniz çıkmıyor. Neden sustunuz. Sizde böyle bir şey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyor. 15 Temmuz hadisesi oldu, sesiniz çıkmadı. Şimdi bu hadise yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristleri Allah’ın izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Gabar'da, Tendürek'te, Besler derelerde bütün oraları onlara biz zindan ettik. Mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz bizim jandarmamız, güvenlik koruyucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buralar bunlara mezar olacak. Durmak yok yola devam bu böyle bilinsin” şeklinde konuştu.



Erdoğan, yaşanan acıların millet olarak bizim birbirimize daha da yakınlaştırdığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bağlarımızı sıkılaştırıyor. Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi. Sıkıntılı bir bölgeydi. Gara düştü Allah’ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditleri hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz. Bugün Milli Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım bir heyet olarak önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını ziyaret ettiler ve bu olaylarla ilgili kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti’yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. Milliyetçi Hakaret Partisi Genel Başkanı Cumhur ittifakımızın bir kanadı sayın Devlet Bahçeli ise zaten mecliste biz sizi dinleyeceğiz. Biz size inandık, güvendik biliyoruz dolayısıyla bize gelmenize gerek yok dedi ve şuanda yola devam ediyoruz. Cumhur ittifakı olarak bizim dayanışmamız zaten var. Birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz, dayanışma içerisindeyiz ve Allah’ın izniyle bu dayanışma kendini zaten bütün arazide de vatan satında da gösteriyor. Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz. Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde kahraman askerlerimizde, içeride jandarmamızla, polisimizle, güvenlik koruyucularımızla teröristlere nefes aldırmayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız. Bir daha benzer saldırılara uğramamak içinde güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.”



Salonda tribünlere asılı şekilde duran “Bize her yer Trabzon” yazılı büyük afişi gören Erdoğan, “Evet bize her yer Trabzon. İHA, SİHA, Akıncı evet Sürmeneli hemşehrinizin eseri olarak ortada” diyerek damadı Selçuk Bayraktar’ın ve ailesinin emeklerine vurgu yaptı.



Erdoğan, ardından uzay projesi ile ilgili olarak da salonda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı işaret ederek “Onun çalışmasını biliyorsunuz Ofli yapayı ve bu çalışma neticesinde kim kazanırsa onu uzaya göndeririz. Bak şunu da söyleyeyim ha bu bir bayan da olabilir erkek de olabilir. Kim kazanırsa o. Türkiye inşallah yeni bir adımı da bu şekilde atmış olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını bu yıl bitirileceğini, TrabzonErzincan hızlı tren projesinin ise güzergah etüt çalışmalarının seneye tamamlanarak ardından inşaatına başlanacağı sözünü verdi.

Erdoğan kongre sonrasında havayolu ile Ankara'ya hareket etti.

